Lechia Gdańsk. Odjęcie 3 punktów i 250 tys. zł kary

Lechia Gdańsk sezon zacznie z minus trzema punktami i będzie musiała zapłacić 250 tys. zł kary - postanowiał Komisja ds. Licencji Klubowych. Klub zapowiada od

Zdjęcie Piłkarze Lechii sezon zaczną z ujemnymi punktami /GRZEGORZ RADTKE /Newspix

Komisja badała sprawę od 24 kwietnia, a wyrok zapadł 12 czerwca. Lechia może jednak odwołać się i ma na to pięć dni.



Oto cały komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej:



"Komisja uznała, że poprzez niewykazanie jednego zobowiązania transferowego oraz dwóch zobowiązań w stosunku do piłkarzy, które powstały przed 30 czerwca 2016 roku i których termin płatności upłynął przed 30 listopada 2016, Lechia Gdańsk naruszyła obowiązki informacyjne nałożone na Kluby wymogiem F.09 Podręcznika Licencyjnego.

Niewykazanie nieuregulowanych zobowiązań nie tylko stanowiło naruszenie obowiązków informacyjnych klubu, ale doprowadziło także do tego, że Komisja, działając w stanie wprowadzenia w błąd, nie uwzględniła przeterminowanych zobowiązań Klubu przy wydawaniu decyzji dotyczących wymogu kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego w sezonie 2016/2017.



W tej sytuacji Komisja postanowiła nałożyć na Klub łączną sankcję regulaminową w postaci odebrania 3 pkt w sezonie 2017/2018 oraz sankcje finansową 250.000 PLN

Od powyższej decyzji klubowi przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni".

- Na pewno złożymy odwołanie. Długów żadnych nie mamy, po prostu nie zostały dopełnione formalności przez nasz dział księgowości. To sprawa z poprzedniego sezonu - mówi Adam Mandziara, prezes Lechii w internetowym wydaniu "Przeglądu Sportowego".

- Sportowo nie będzie to dla nas cios, bo i tak walcząc o wysokie cele, musimy zdobyć dużo punktów. Wizerunkowo? Tak tej sprawy nie zostawimy. Nie podoba mi się sposób postępowania komisji. Komisja powinna to wszystko obiektywnie ocenić i zachować umiar. Uważam, że kara jest nieadekwatna do przewinienia. W ekstraklasie są kluby niewypłacalne, a nikt się ich nie czepia - dodaje Mandziara.

