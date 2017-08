Lechia Gdańsk. Lukas Haraslin rozpoczął rehabilitację

Lukas Haraslin w zeszłym tygodniu przeszedł operację kontuzjowanego kolana i rozpoczął już rehabilitację w Łodzi. Potrwa ona kilka miesięcy i nie wiadomo jeszcze kiedy powróci na boisko.

Zdjęcie Lukas Haraslin znoszony z boiska podczas meczu z Cracovią /Marcin Gadomski /East News

Haraslin nabawił się poważnej kontuzji kolana podczas meczu 2. kolejki z Cracovią, przegranego przez Lechię Gdańsk 0-1.



- Zaczynam trudną walkę o powrót najpierw do zdrowia, a potem na boisko. Jestem tydzień po zabiegu i teraz najważniejsze jest, by zmniejszyć obrzęk kolana - opowiada Haraslin.

- Zajęcia rehabilitacyjne mam każdego dnia po dwa razy dziennie. Rano ćwiczę ok. 3,5 godziny, a po południu przez 1,5 - 2 godziny mam zabiegi, które polegają na chłodzeniu kolana lodem, co pozwala na zmniejszenie opuchlizny. To wszystko potrwa ok. miesiąca, po którym wrócę z Łodzi do Gdańska i kolejne etapy rehabilitacji będę przechodził już tutaj na miejscu - dodaje pomocnik.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy pomocnik będzie w stanie wrócić na boisko, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że w rundzie jesiennej nie pomoże już swojej drużynie.

