Sześć goli, dwie czerwone kartki i zwroty akcji - to był mecz! Lechia Gdańsk dwukrotnie prowadziła, potem przegrywała, ale wyrównała po "samobóju" Emira Dilavera i zremisowała z Lechem Poznań 3-3 w 13. kolejce Ekstraklasy.

Lech do spotkania przystępował ze świadomością, że każda zdobycz punktowa zapewni mu fotel lidera. Remisy Górnika Zabrze i Zagłębia Lubin sprawiły dodatkowo, że pojawiła się realna szansa na odskoczenie rywalom na dwa "oczka".

Mecz nie zaczął się jednak dla "Kolejorza" najlepiej. To Lechia dobrze weszła w spotkanie i szybko udokumentowała przewagę golem. W 12. minucie Rafał Wolski został powstrzymany w polu karnym w ostatniej chwili i gdańszczanie mieli rzut rożny. Po dośrodkowaniu Wolskiego uderzał Błażej Augustyn, a piłka między nogami Matusa Putnocky’ego trafiła do bramki Lecha.

Był to dopiero początek kłopotów drużyny Nenada Bjelicy. Już przed przerwą chorwacki szkoleniowiec musiał dokonać dwóch wymuszonych roszad, gdyż boisko z urazami opuścili Mario Szitum oraz Rafał Janicki. Ich miejsce zajęli odpowiednio Mihai Radut oraz Emir Dilaver.

Szczęście do poznańskiej drużyny w pierwszej połowie uśmiechnęło się tylko raz, gdy w 37. minucie piłkę z rzutu wolnego mocno w pole karne dośrodkował Radut. Ta odbiła się od nogi Macieja Gajosa i wpadła do siatki obok zmylonego Duszana Kuciaka.

Do kontrowersji doszło w doliczonym czasie pierwszej połowy, gdy Lasse Nielsen otarł się o strzelenie samobójczej bramki. Piłkę chwycił jednak Putnocky i wydawało się, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Nic bardziej mylnego - po chwili arbiter Tomasz Musiał postanowił skorzystać z systemu VAR, by raz jeszcze przyjrzeć się sytuacji, po czym podyktował rzut karny. Zdaniem sędziego Nielsen faulował Marco Paixao. "Jedenastkę" na gola strzałem przy słupku zamienił sam poszkodowany.

Krótko po zmianie stron Michał Nalepa sfaulował Gytkjaera tuż przed polem karnym. Sędzia nie zareagował, ale po chwili pokazał, że będzie analizował sytuację na wideo, a potem ukarał piłkarza Lechii czerwoną kartką. Jevtić strzelił z wolnego, ale trafił w mur. Dobitka też została zablokowana.

"Kolejorz" atakował i wypracował czystą pozycję strzelecką w 59. minucie, lecz Kuciak wygrał pojedynek z Gajosem. Kolejną szansę miał Gumny, ale niepotrzebnie podawał zamiast strzelać.

Piłkarze Lechii ruszyli do przodu i w polu karnym Lecha było gorąco, ale rywale w końcu skontrowali i skarcili gdańszczan. Kuciak daleko wybiegł za pole karne, ale ubiegł go wprowadzony chwilę wcześniej Deniss Rakels, dograł piłkę przed bramkę, gdzie do pustej siatki futbolówkę wpakował Gytkjaer. Już po chwili Maciej Makuszewski zamienił na trzeciego gola dla Lecha idealne dośrodkowanie Jevticia i goście objęli prowadzenie!

Sytuacja szybko się jednak zmieniła, bo drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Mihai Radut i siły na boisku się wyrównały. W 77. minucie Simeon Sławczew wrzucił piłkę w pole karne z rzutu wolnego, a Emir Dilaver pechowo interweniował i przelobował swojego bramkarza, a więc 3-3!



Lechia Gdańsk - Lech Poznań 3-3 (2-1)

1-0 Błażej Augustyn (13.)

1-1 Maciej Gajos (37.)

2-1 Marco Paixao (45. +. 5 z karnego)

2-2 Christian Gytkjaer (70.)

2-3 Maciej Makuszewski (72. głową)

3-3 Emir Dilaver (76. samobójcza).



Żółta kartka - Lech Poznań: Darko Jevtić, Lasse Nielsen, Mihai Radut. Czerwona kartka za drugą żółtą - Lech Poznań: Mihai Radut (74.). Czerwona kartka - Lechia Gdańsk: Michał Nalepa (52. za faul).



Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 13 493.

Lechia Gdańsk: Duszan Kuciak - Paweł Stolarski, Michał Nalepa, Błażej Augustyn - Mato Milos, Simeon Sławczew, Joao Nunes, Mateusz Lewandowski - Rafał Wolski (79. Milos Krasic), Marco Paixao (78. Grzegorz Kuświk), Flavio Paixao (90. Joao Oliveira).



Lech Poznań: Matus Putnocky - Robert Gumny, Lasse Nielsen (67. Deniss Rakels), Rafał Janicki (35. Emir Dilaver), Wołodymyr Kostewycz - Maciej Makuszewski, Łukasz Trałka, Maciej Gajos, Darko Jevtić, Mario Situm (27. Mihai Radut) - Christian Gytkjaer.

