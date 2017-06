Lechia Gdańsk. Klub zainteresowany Jakubem Błaszczykowskim

Jakub Błaszczykowski znalazł się w orbicie zainteresowań Lechii Gdańsk - podaje niemiecka gazeta "Kicker".

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski (z lewej) i Łukasz Piszczek /AFP

To byłby nie tylko hit, ale też spore zaskoczenie. Jakub Błaszczykowski, reprezentant Polski i jeden z lepszych zawodników kadry na Euro 2016 może wrócić do Polski. Z otwartymi rękami oczywiście zostałby przyjęty w Wiśle Kraków, ale teraz pojawił się także inny kierunek.

Dziennikarze "Kickera" pisząc o planach transferowych Vfl Wolfsburg wspominają, że Błaszczykowskim interesuje się Lechia Gdańsk. Szczegółów nie podają, więc sprawa może być na wstępnym etapie. Szczególnie, że Błaszczykowski chciałby zostać w Niemczech, choć (według nieoficjalnych informacji) ma również oferty z Chin i Stanów Zjednoczonych.

Sprowadzenie Błaszczykowskiego będzie jednak trudne, bo wiąże się nie tylko z zapłaceniem sporych pieniędzy za transfer (były reprezentant Polski ma kontrakt z VfL Wolfsburg do 2019 r.), ale też zapewnieniem odpowiedniej wysokości zarobków.

Błaszczykowskim zainteresowana jest również Wisła Kraków. Piłkarz kiedyś wspomniał, że karierę chciałby skończyć właśnie przy Reymonta, a w Wiśle czekają na niego z otwartymi rękami.

- Drzwi dla Kuby Błaszczykowskiego zawsze są w Wiśle otwarte. Jeśli tylko zdecyduje się wrócić do Polski, będziemy na to przygotowani. To jest jego klub, jego dom - mówił w rozmowie z Interią Manuel Junco, dyrektor sportowy Wisły (więcej TUTAJ ).

PJ