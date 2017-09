Po bardzo zaciętym meczu Lechia Gdańsk zremisowała u siebie z Jagiellonią Białystok 3-3. Cenny punkt zapewnił gospodarzom Marco Paixao, który w doliczonym czasie gry ustalił wynik meczu.

Zdjęcie Piłkarz Lechii Gdańsk Błażej Augustyn (C) cieszy się z gola z Marco Paixao (P) /Jan Dzban /PAP

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok!

Lechia bardzo aktywnie w ofensywie rozpoczęła to spotkanie. Już w piątej minucie gospodarze mogli prowadzić. Flavio Paixao dobrze dograł piłkę w pole karne do brata Marco, ale ten nieczysto uderzył w futbolówkę i posłał ją obok bramki.

Podopieczni Piotra Nowaka i tak szybko wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Błażej Augustyn świetnie uderzył piłkę głową i posłał ją do siatki Damiana Węglarza.

Później kilka dobrych okazji na podwyższenie wyniku miał Marco Paixao, ale za każdym razem piłka lądowała obok bramki. Ten, który dał prowadzenie Lechii, w 24. minucie zapewnił natomiast gościom remis. Błażej Augustyn niefortunnie interweniował przy dośrodkowaniu w pole karne i posłał futbolówkę do własnej bramki.

Pięć minut później Jagiellonia oddała swój jedyny celny strzał w pierwszej połowie i wyszła na prowadzenie. Po przepięknej akcji i znakomitym podaniu od Martina Pospiszila, Przemysław Frankowski lobem pokonał Duszana Kuciaka.

Do przerwy goście prowadzili 2-1, a tuż na początku drugiej połowy podopieczni Ireneusza Mamrota błyskawicznie znowu strzelili gola. Po świetnym dośrodkowaniu w pole karne, Fiodor Czernych pewnym strzałem pokonał Kuciaka.



Lechia kontaktowego gola zdobyła w 59. minucie. Romario Balde ruszył z piłką w pole karne i świetnie odegrał ją do Marco Paixao, który musiał jedynie dołożyć nogę, żeby posłać ją do bramki. Dla napastnika był to już siódmy gol w sezonie.

W 73. minucie świetną okazję na zdobycie kolejnej bramki dla gości zmarnował Arvydas Novikovas. Błażej Augustyn poślizgnął się w polu karnym i posyłana w "szesnastkę" piłka wylądowała pod nogami piłkarza Jagiellonii. Novikovas mocno uderzył, ale wprost w broniącego Kuciaka.

Po tej akcji "Jaga" miała jeszcze rzut wolny, chociaż podopieczni Mamrota mieli pretensje do sędziego, że ten przerwał grę w sytuacji, gdy oni wciąż byli przy piłce. Z wolnego groźnie na bramkę uderzał Łukasz Sekulski. Świetną paradą popisał się jednak Kuciak i wybił piłkę.

Pod koniec meczu Lechia za wszelką cenę usiłowała zagrozić bramce rywala. W 88. minucie bardzo groźny strzał z dystansu oddał Balde, ale Węglarz popisał się znakomitą interwencją i nie dał się pokonać. Bramkarz Jagiellonii był jednak bezradny po strzale Marco Paixao już w doliczonym czasie gry. Po dośrodkowaniu w pole karne, napastnik Lechii świetnie uderzył futbolówkę i zapewnił gospodarzom remis.

Jagiellonia od czterech spotkań z rzędu nie może wygrać meczu w lidze. Wciąż jest jednak niepokonana na wyjeździe. Dla Lechii był to czwarty remis w sezonie.



Adrianna Kmak



Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 3-3 (1-2)

Bramki: 1-0 Augustyn (11.), 1-1 Augustyn (24. - gol samobójczy), 1-2 Frankowski (29.), 1-3 Czernych (49.), 2-3 Paixao (59.), 3-3 Paixao (90+3.)

Lechia Gdańsk: Duszan Kuciak - Mato Milos, Grzegorz Wojtkowiak, Błażej Augustyn, Jakub Wawrzyniak - Flavio Paixao (52. Romario Balde), Joao Nunes (52. Joao Oliveira), Simeon Sławczew, Milos Krasic (70. Patryk Lipski), Rafał Wolski - Marco Paixao.

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Rafał Grzyb, Nemanja Mitrovic, Gutieri Tomelin, Piotr Tomasik - Przemysław Frankowski (89. Karol Świderski), Taras Romanczuk, Piotr Wlazło, Martin Pospisil (69. Arvydas Novikovas), Fedor Cernych - Cillian Sheridan (67. Łukasz Sekulski).



Sędzia: Ł. Szczech

Widzów: 15 135

