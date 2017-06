Lechia Gdańsk. Gerson blisko transferu do Korei Południowej

Gerson, obrońca Lechii Gdańsk, poleciał na testy medyczne do Gangwon FC.

25-letni Brazylijczyk przyszedł do Lechii latem 2014 roku z rumuńskiego Petrolul Ploiesti. W Gdańsku grał dwa lata, ale ostatni sezon spędził na wypożyczeniu do Górnika Łęczna.

Wszystko wskazuje, że stamtąd nie wróci jednak do Lechii, tylko zagra w... Korei. Gdańszczanie poinformowali bowiem, że poleciał tam na testy.



"W przypadku pomyślnego zaliczenia testów medycznych piłkarz zostanie wypożyczony na najbliższe pół roku do drużyny z koreańskiej K-League" - podaje oficjalna strona Lechii.



Gangwon FC to obecnie piąta drużyna ekstraklasy Korei Południowej.



PJ