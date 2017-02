Lechia Gdańsk. ​Duszan Kuciak nowym bramkarzem Lechii

Znany z występów w Legii Słowak Duszan Kuciak został piłkarzem Lechii Gdańsk - poinformował klub. 31-letni bramkarz spędził ostatni rok w 19. obecnie zespole angielskiej Premiership Hull City. Z wiceliderem polskiej Ekstraklasy podpisał kontrakt do końca sezonu.

Zdjęcie Duszan Kuciak i Tomasz Brzyski - obaj w okresie gry dla Legii. /AFP

Kontraktując tak cenionego w Polsce bramkarza, który dla Lechii rezygnuje z Premier League, gdańszczanie potwierdzają, że interesuje ich tylko mistrzostwo Polski!

Reklama

Kuciak w latach 2011-15 występował w Legii Warszawa (rozegrał 131 ligowych meczów), z którą wywalczył trzy tytuły mistrza kraju oraz trzykrotnie Puchar Polski. W styczniu ubiegłego roku przeszedł do Hull City, ale w Anglii zaliczył tylko jeden występ w Pucharze Ligi.

O miejsce w bramce Słowak będzie na wiosnę rywalizował z Vanją Milinkovicem-Savicem. 20-letni reprezentant serbskiej młodzieżówki przejdzie 1 lipca do dziewiątego zespołu Serie A Torino FC. Tego dnia zawodnikiem Lechii zostanie natomiast pomocnik Mateusz Matras, który podpisał czteroletnią umowę. Do końca sezonu 26-letni piłkarz nadal będzie występował w Pogoni Szczecin.