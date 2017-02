Lechia Gdańsk. Duszan Kuciak: Chcę zdobywać trofea

Duszan Kuciak zadebiutował już w bramce Lechii Gdańsk w meczu sparingowym, a teraz czeka go walka o miejsce między słupkami w Lotto Ekstraklasie. - Chcę walczyć o najwyższe cele i zdobywać trofea - powiedział słowacki bramkarz, cytowany na oficjalnej stronie Lechii.

Zdjęcie Duszan Kuciak /Jan Rusek /

31-letni bramkarz, który trzy razy sięgał po mistrzostwo Polski z Legią Warszawa, liczy na kolejne trofea już w barwach Lechii.

Reklama

Ponad rok temu rozstał się z warszawskim klubem i został zawodnikiem Hull City, ale w lidze angielskiej nie grał w ogóle i znów zawitał do Polski.

W meczu kontrolnym Lechii z Druteksem-Bytovią zagrał 45 minut i nie dał się pokonać.

- Lechia to klub z dużymi ambicjami, a ja po rozmowach z trenerem zadecydowałem, że chcę tutaj grać, bo jest tutaj drużyna, która może osiągnąć coś fajnego. Ja też mam swoje ambicje, chcę walczyć o najwyższe cele i zdobywać trofea. Lechia jest w tej chwili na drugim miejscu w tabeli, z tą samą ilością punktów co lider i to z nim za tydzień rozpoczynamy walkę - powiedział Kuciak, cytowany na stronie Lechii.

- Lechia rzeczywiście gra w piłkę, z pomysłem, bez wybijania na oślep. To dodatkowo przekonało mnie do przyjścia tutaj, mamy fajny i mocny zespół - zaznaczył.

O miejsce w bramce Lechii Słowak będzie musiał walczyć z Vanją Milinkoviciem-Saviciem. Co prawda młody Serb podpisał już kontrakt z włoskim Torino, ale przeniesie się do Turynu dopiero po zakończeniu sezonu.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz