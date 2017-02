Lechia Gdańsk - Cracovia 4-2. Jacek Zieliński: Nie mieliśmy prawa przegrać

- To był dla nas wariacki mecz. Uważam, że mając na boisku lidera tyle 100-procentowych sytuacji nie mieliśmy prawa go przegrać, a pretensje za porażkę możemy mieć tylko do siebie - tak trener Cracovii Jacek Zieliński skomentował wyjazdową porażkę z Lechią Gdańsk 2-4.

Zdjęcie Zawodnicy Lechii Gdańsk Rafał Janicki (C-góra) i Flavio Paixao (L) oraz Jaroslav Michalik (P) i Krzysztof Piątek (C) z Cracovii /Adam Warżawa /PAP

Jacek Zieliński (trener Cracovii):

- Wynik jest jaki jest, ale sami zgotowaliśmy sobie ten los. Po tym spotkaniu musimy mocno się zastanowić i dogłębnie wszystko przemyśleć. Jeszcze raz powtórzę, nie powinniśmy w Gdańsku przegrać, a dostaliśmy cztery bramki.



Piotr Nowak (trener Lechii Gdańsk):



- Zwycięstwo w tych rozmiarach na pewno cieszy. Nie weszliśmy zbyt dobrze w ten mecz, byliśmy o jedno tempo spóźnieni, ale wynikało to zapewne z tego, że po raz pierwszy graliśmy w takim ustawieniu i komunikacja pomiędzy zawodnikami nie była odpowiednia. Bardzo ważną bramkę zdobył przed przerwą Ariel Borysiuk i ten gol nas napędził.



- Na drugą połowę wyszliśmy bardziej skoncentrowani, zdobyliśmy dwie bramki, które dodały nam pewności siebie. Poza tym w kilku sytuacjach świetnie spisał się Duszan Kuciak. To był interesujący mecz, w którym nie byliśmy może lepsi od Cracovii, ale na pewno bardziej cierpliwi i wytrwali w swoich dążeniach.



- Uczulałem swoich zawodników, że rywale potrafią grać w piłkę i na początku spotkania, przy naszej dość biernej defensywie, mieli sporo miejsca na rozegrane swoich składnych akcji. Jestem przekonany, że ta drużyna do końca będzie się biła o górną ósemkę.

- Cieszy mnie również, że jesteśmy zespołem nieprzewidywalnym, bo ten mecz pokazał, że bramki mogą u nas zdobywać i asysty zaliczać różni zawodnicy. Tuż przed spotkaniem ze składu wypadli Marco Paixao oraz Rafał Wolski, ale mamy tak liczną i wyrównaną kadrę, że nie musimy bać się rotacji. Zmiennicy utrzymują bowiem jakość i kulturę naszej gry.



