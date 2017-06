Lechia Gdańsk. Adam Owen szefem sztabu przygotowania fizycznego

Dr Adam Owen dołączył do sztabu pierwszego zespołu Lechii Gdańsk. W drużynie Biało-Zielonych 37-letni Walijczyk pełnić będzie rolę asystenta Piotra Nowaka i odpowiadać będzie za przygotowanie fizyczne piłkarzy.

Adam Owen posiada bogate doświadczenie trenerskie. W swojej karierze szkoleniowej pracował w sztabach przede wszystkim klubów z Wysp Brytyjskich. Odpowiadał za przygotowanie fizyczne piłkarzy drużyn Celticu Glasgow, a także Glasgow Rangers w Szkocji oraz w angielskim Sheffield United.

Adam Owen współpracował również z Servette Genewa, a w ostatnim okresie od czerwca 2015 roku z Benfiką Lizbona.

Oprócz pracy w klubach Adam Owen jest członkiem szerokiego sztabu szkoleniowego pierwszej reprezentacji Walii, z którą był na turnieju finałowym Euro 2016 we Francji. W nim Walijczycy doszli do półfinału, w którym ulegli przyszłym mistrzom Starego Kontynentu - Portugalii.



Adam Owen jest również naukowcem. Posiada tytuł doktora wychowania fizycznego, uzyskany na Uniwersytecie w Lyonie.



- Możliwość dołączenia do sztabu Lechii Gdańsk to dla mnie kolejny krok w mojej ścieżce zawodowej i możliwość dalszego rozwoju. Przed podpisaniem kontraktu z klubem odbyłem sporo rozmów zarówno z prezesem Adamem Mandziarą, jak i z Piotrem Nowakiem i ich wizja tworzenia zespołu zachęciły mnie do podjęcia pracy w Gdańsku - mówi Adam Owen.

- W trakcie mojej dotychczasowej pracy zebrałem wiele doświadczenia. Swoją czynną karierę piłkarską zakończyłem w młodym wieku, więc miałem dużo czasu by poświęcić się pracy jako szkoleniowiec. I to zarówno od tej praktycznej strony, skupiając się na codziennej pracy w klubach, jak i naukowej, zdobywając wiedzę na Uniwersytecie w Lyonie, gdzie uzyskałem stopień doktora.

- Uważam, że wykorzystanie wiedzy naukowej w sporcie, a konkretnie w procesie budowania formy fizycznej zawodnika pomaga zoptymalizować cały cykl treningowy i pozwala na osiągnięcie jeszcze większego progresu u poszczególnych graczy. Co więcej, zmniejsza także ryzyko odniesienia kontuzji u piłkarzy - wyjaśnia Adam Owen.



Nowy szef sztabu przygotowania fizycznego Lechii zajęcia z drużyną rozpoczął na obozie w Gniewinie.



- Bardzo się cieszę, że początek mojej pracy zbiegł się ze startem przygotowań zespołu do nowego sezonu Ekstraklasy. Dzięki temu, będę mógł w całości zrealizować nakreślony wcześniej plan w taki sposób, by w czekających nas jesienią meczach nasi piłkarze byli w wysokiej, stabilnej formie - zaznacza Adam Owen.