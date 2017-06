Lechia Gdańsk. 24 piłkarzy na zgrupowanie w Gniewinie

​Po treningach w Gdańsku piłkarze Lechii rozpoczynają kolejny etap przygotowań do sezonu 2017/2018 w Ekstraklasie. Biało-Zieloni 27 czerwca udają się na obóz do Gniewina. Tam podopieczni Piotra Nowaka pozostaną do 8 lipca.

Zdjęcie Ariel Borysiuk /

W Gniewinie piłkarze Lechii rozegrają dwa mecze sparingowe - 1 lipca zmierzą się z I-ligową Chojniczanką, zaś 4 lipca zagrają z beniaminkiem Ekstraklasy Sandecją Nowy Sącz. Planowane na 27 czerwca spotkanie kontrolne z cypryjskim Apoelem Nikozja ostatecznie nie dojdzie do skutku. W trakcie zgrupowania w Gniewinie gdańszczanie mają również zaplanowane dwie gry wewnętrzne.

Reklama

Do Gniewina trener Piotr Nowak zabiera 24 piłkarzy. W tym gronie brakuje Ariela Borysiuka, który na dniach musi stawić się w Londynie, gdyż formalnie pozostaje zawodnikiem Queens Park Rangers, skąd jest do Lechii wypożyczony do 30 czerwca.

Trwają rozmowy w sprawie dalszej gry tego piłkarza w gdańskim zespole. Do autokaru nie wsiadł też Łukasz Budziłek. Z bramkarzem, wypożyczonym ostatnio do Chojniczanki Chojnice, trwają rozmowy odnośnie rozwiązania umowy.

Do Gniewina nie pojechali również Steven Vitoria, który udaje się na zgrupowanie reprezentacji Kanady przed turniejem finałowym o Złoty Puchar Concacaf, a także Lukas Haraslin, którzy przebywa na urlopie po udziale w mistrzostwach Europy U-21.

Kadra Lechii Gdańsk na obóz w Gniewinie

Bramkarze: Dusan Kuciak, Damian Podleśny, Oliver Zelenika

Obrońcy: Rafał Janicki, Mateusz Lewandowski, Mario Maloca, Michał Nalepa, Joao Nunes, Paweł Stolarski, Jakub Wawrzyniak, Grzegorz Wojtkowiak

Pomocnicy: Karol Fila, Aleksandar Kovacević, Milos Krasić, Daniel Łukasik, Michał Mak, Mateusz Matras, Sebastian Mila, Flavio Paixao, Sławomir Peszko, Florian Schikowski, Rafał Wolski

Napastnicy: Grzegorz Kuświk, Marco Paixao