Lechia - Arka. Piotr Nowak: Mamy plan A, B i C na to spotkanie

W lany poniedziałek nie zabraknie ekstraklasowych emocji, zwłaszcza w Gdańsku, gdzie dojdzie do derbów Trójmiasta. Lechia podejmie Arkę Gdynia, którą poprowadzi nowy szkoleniowiec Leszek Ojrzyński.

Zdjęcie Trener Lechii Gdańsk Piotr Nowak /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Lechia Gdańsk - Arka Gdynia!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

W Arce doszło do zmiany szkoleniowca po klęsce z Pogonią Szczecin 1-5. Grzegorza Nicińskiego zastąpił Leszek Ojrzyński.



"Trener Ojrzyński to nie jest nowa postać w Lotto Ekstraklasie. Na pewno w procesie analizy rywala będziemy patrzeć na to, jak nowy trener Arki pracował w poprzednich klubach i jaką stosował taktykę. Wiadomo, że każdy szkoleniowiec ma swoje przyzwyczajenia i preferencje" - powiedział trener Lechii Piotr Nowak na przedmeczowej konferencji prasowej.



Obie drużyny walczą o odmienne cele - Lechia o mistrzostwo, a Arka o utrzymanie w Ekstraklasie. Derby rządzą się jednak swoimi prawami. "Na pewno będziemy musieli być przygotowani na wszystko, co może zdarzyć się na boisku. Dlatego mamy stworzony plan A, B i C na to spotkanie. Musimy podejść do tej konfrontacji z chłodną głową i nie zwracać uwagi na ewentualne uszczypliwości czy prowokacje ze strony przeciwnika. Musimy być też kreatywni i odszukać drogę, która zaprowadzi nas do zwycięstwa" - zaznaczył szkoleniowiec Lechii, który będzie mógł już skorzystać ze Sławomira Peszki. 32-letni pomocnik odpokutował czerwona kartkę z pojedynku z Lechem Poznań.



"Cieszę się, że będę miał Sławka do dyspozycji. Na pewno miał czas, żeby na spokojnie przeanalizować to, co w jego grze było dobre, jak i to, co wymagało poprawy. Powrót Sławka wzmocni konkurencję wśród skrzydłowych, bowiem zarówno Lukas Haraslin jak i Flavio Paixao nie będą chcieli oddać swojego miejsca. Jeśli chodzi o Lukasa to bierzemy pod uwagę możliwość jego gry na lewej stronie obrony, w razie gdyby Jakub Wawrzyniak nie doszedł jeszcze do siebie po drobnym urazie, jakiego doznał w meczu z Piastem. Kuba wszedł już jednak w trening i powinien być gotowy do spotkania w poniedziałek" - stwierdził Piotr Nowak.

