Komisja Ligi ukarała Peszkę, Milinkovicia-Savicia i Bjelicę

Komisja Ligi Ekstraklasy SA na dzisiejszym posiedzeniu zadecydowała o karach za zdarzenia w trakcie meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk, kiedy trzech zawodników gości zobaczyło czerwone kartki, a Nenad Bjelica, trener "Kolejorza", został odesłany na trybuny.

Zdjęcie Sławomir Peszko (numer 21), a obok zdenerowany trener Nenad Bjelica /