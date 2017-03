Kolegium Sędziów PZPN chcę większej kary dla Milinkovicia-Savicia

Kolegium Sędziów PZPN zwróciło się do Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego o rozważenie możliwości odwołania od wysokości kary dyskwalifikacji dla zawodnika Lechii Gdańsk Vanji Milinkovicia-Savicia.

Zdjęcie Vanja Milinković-Savić /East News

"Milinković-Savić podczas niedzielnego meczu Lotto Ekstraklasy z Lechem Poznań był rezerwowym bramkarzem Lechii. W 77. minucie został ukarany czerwoną kartką za próbę uderzenia sędziego technicznego. Nie doszło do tego tylko dlatego, że został powstrzymany przez inne osoby siedzące na ławce Lechii. Wcześniej, w przerwie meczu, Milinković-Savić został ukarany żółtą kartką za aktywny udział w masowej konfrontacji.

Komisja Ligi w środę zdyskwalifikowała zawodnika z Serbii na trzy mecze. Jednak w ocenie Kolegium Sędziów PZPN jest to zbyt łagodna kara, stąd wystąpienie do rzecznika, który ma prawo złożyć odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN."

Przypomnijmy, że po niedzielnym meczu zawieszony został też Sławomir Peszko, który na boiska nie wybiegnie w trzech najbliższych meczach.



Ukarany został też trener Lecha Nenad Bjelica, który został zawieszony na jedno spotkanie.