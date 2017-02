Gino van Kessel wypożyczony do Lechii Gdańsk

Gino van Kessel został wypożyczony ze Slavii Praga do Lechii Gdańsk do końca obecnego sezonu. 23-letni napastnik to reprezentant Curacao.

Zdjęcie Gino van Kessel (z lewej) w barwach Arles-Avignon /AFP

Jesienią van Kessel zanotował siedem występów w lidze czeskiej, w których strzelił dwa gole. Do Slavii Praga trafił latem ze słowackiego FK AS Trenczyn jako król strzelców tamtejszej ekstraklasy.



Napastnik, który w przeszłości występował m.in. we francuskim Arles-Avignon, ma też holenderskie obywatelstwo. Na koncie ma 10 spotkań i siedem goli w reprezentacji Curacao.

Wypożyczenie będzie obowiązywało do końca sezonu, a gdańszczanie zagwarantowali sobie prawo do transferu definitywnego reprezentanta Curacao.