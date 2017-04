Duszan Kuciak przedłużył kontrakt z Lechią Gdańsk

Duszan Kuciak przedłużył o kontrakt z Lechią Gdańsk. Obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2019 roku - poinformował klub.

Zdjęcie Duszan Kuciak /Fot. Jan Rusek /

Kuciak został zawodnikiem Lechii w lutym tego roku i miał podpisany kontrakt do końca obecnego sezonu. Słowacki bramkarz od razu stał się pewnym drużyny, która walczy o mistrzostwo Polski.



"Przekonałem się o tym, że Lechia może osiągnąć wysokie cele, dlatego zdecydowałem się, by zostać w Gdańsku na dłużej. Wszyscy wiemy, jak brzmi dewiza Lechii, czyli "My Tworzymy Historię". Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wpisać się do historii, zdobywając trofea dla "Biało-zielonych" - powiedział Kuciak cytowany na oficjalnej stronie Lechii.



"Duszan udowodnił, że bluza z numerem jeden mu się należy. Może służyć za wzór dla innych piłkarzy w swoim podejściu do treningów i meczów, pracy fizycznej i przygotowaniu mentalnym" - chwalił swojego podopiecznego trener Lechii Piotr Nowak.



Wcześniej 31-letni zawodnik bronił barw Legii Warszawa przez pięć lat. Zdobył ze stołecznym klubem trzy tytuły mistrza Polski i cztery razy triumfował w Pucharze Polski.



W lutym 2016 roku przeniósł się do angielskiego Hull City, gdzie jednak występował sporadycznie.

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy