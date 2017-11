Arka - Lechia. Owen: Wiemy, ile derby znaczą dla kibiców

Trener Lechii Gdańsk zaznaczył, że jego piłkarze odłożyli na bok porażkę 0-5 z Koroną Kielce i koncentrują się na tym, aby jak najlepiej wypaść w piątkowym meczu ekstraklasy z Arką w Gdyni. - Wiemy, ile derby znaczą dla kibiców - podkreślił Adam Owen.

Zdjęcie Adam Owen /Adam Warżawa /PAP

W czwartym ligowym spotkaniu pod wodzą Owena zawodnicy Lechii skompromitowali się w konfrontacji z Koroną, z którą przegrali na własnym stadionie aż 0-5.

- Po tym meczu zebraliśmy się we własnym gronie, porozmawialiśmy i przeanalizowaliśmy tę potyczkę. Doskonale wiemy, że to, co wydarzyło się w poniedziałek, jest nie do zaakceptowania, ale tę porażkę odkładamy na bok. Wymazujemy ją z pamięci i koncentrujemy się na spotkaniu z Arką, które jest najważniejsze - powiedział.

Walijski szkoleniowiec zwrócił uwagę, że w ciągu trzech dni nie można za wiele zmienić w zespole. - W tym czasie nie zdołamy przestawić naszej taktyki. Skoncentrowaliśmy się głównie na sferze psychologicznej. Chcieliśmy dotrzeć do głów zawodników, aby skupili się na pozytywnych rzeczach - wyjaśnił.

Bilans derbowych spotkań w ekstraklasie jest korzystny dla Lechii, która wygrała sześć z ośmiu takich meczów, a dwa zakończyły się remisem. W tym sezonie lepiej spisują się gdynianie, którzy z dorobkiem 19 punktów plasują się na 10. miejscu w tabeli. Biało-zieloni mają pięć oczek mniej i zajmują 12. pozycję. W dodatku gdańszczanie dysponują najgorszą defensywą w lidze - w 14 meczach stracili 24 bramki.

- Mamy problemy z podejmowaniem właściwych decyzji, a bramki tracimy, bo popełniamy indywidualne błędy i czasami brakuje nam piłkarskiej inteligencji. Przez kontuzje i kartki nasza defensywa od początku sezonu występuje w różnych zestawieniach, jednak winą za stracone gole nie możemy obciążać tylko obrońców, bo obrona zaczyna się już od napastników - zauważył.

37-letni trener nie wyklucza w piątek, w porównaniu do spotkania z Koroną, zmian w podstawowym składzie. Z Arką nie zagra kontuzjowany obrońca Steven Vitoria, pod znakiem zapytania stoi także występ innego defensora Grzegorza Wojtkowiaka. Z kolei karę jednego meczu za czerwoną kartkę odbył już stoper Michał Nalepa.

- Zamierzamy przeanalizować naszego najbliższego rywala i dobrać najlepszy skład pod względem taktycznym - przyznał.

Biało-zieloni planują również zrehabilitować się wobec swoich kibiców (fanów Lechii zabraknie w Gdyni), którzy podczas spotkania z Koroną nie przebierali w słowach.

- Zdajemy sobie sprawę z rangi piątkowej konfrontacji, jak wiele ona znaczy dla klubu i kibiców. Dla nas będzie to najlepsza okazja, by odpowiednio zareagować na to, co wydarzyło się w meczu z Koroną. Do Gdyni jedziemy zrobić swoją robotę i wywalczyć trzy punkty - podsumował Owen.

Derby Trójmiasta rozpoczną się w piątek o godzinie 20.30.

Marcin Domański