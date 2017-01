Ariel Borysiuk ma zostać wypożyczony do Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk walczy o mistrzostwo Polski. Po jesiennych rozgrywkach jest druga za Jagiellonią Białystok, która ma tyle samo punktów. Wygląda na to, że w walce o tytuł może wspomóc Lechię Ariel Borysiuk - podaje weszlo.com.

Zdjęcie Ariel Borysiuk /Jan Rusek /

Gdańszczanie przebywają na zgrupowaniu w tureckim Beleku.

Reklama

Wczoraj obóz Lechii opuścił Milen Gamakow, który poleciał do Hiszpanii na zgrupowanie Ruchu Chorzów, do którego ma być wypożyczony. Do Śląska wypożyczono natomiast Aleksandara Kovaczevicia.

Tymczasem ekipę Piotra Nowaka niespodziewanie może wzmocnić Ariel Borysiuk, któremu ostatnio nie wiedzie się w angielskim drugoligowcu Queens Park Rangers.

Borysiuk został piłkarzem QPR w czerwcu ubiegłego roku. Trafił tam z Legii Warszawa, a wcześniej był zawodnikiem Lechii.

Jesienią 25-letni pomocnik zagrał tylko w trzech meczach angielskiego klubu, który chce dać mu szansę gry w innym klubie.

Jak podaje weszlo.com, Borysiuk trafi na półroczne wypożyczenie do Lechii, a potem może znów dostać szansę spróbowania swoich sił w lidze Championship.

Zawodnik w przeszłości występował też m.in. w niemieckim Kaiserslautern. Na koncie ma 12 spotkań w reprezentacji Polski.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz