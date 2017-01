Aleksandar Kovaczević wypożyczony z Lechii do Śląska

Aleksandar Kovaczević dołączył do Śląska Wrocław. Serbski pomocnik został wypożyczony z Lechii Gdańsk do końca obecnego sezonu.

Zdjęcie Aleksandar Kovaczević (na pierwszym planie) /Marcin Onufryjuk /

Kovaczević trafił do Lechii w sierpniu 2015 roku z Crveny Zvezdy Belgrad, z którą sięgał po mistrzostwo i wicemistrzostwo Serbii oraz grał w meczach kwalifikacyjnych Ligi Europy. Wcześniej reprezentował barwy innych serbskich klubów: FK Sopot Belgrad oraz Spartaka Subotica. Na koncie ma również występy w reprezentacjach młodzieżowych swojego kraju.



"Jestem bardzo wdzięczny Śląskowi za to, że mogę tu grać. Zapewniam kibiców, że na każdym treningu będę dawał z siebie sto procent! - powiedział nowy zawodnik Śląska, cytowany przez internetową stronę klubu. "Znam Ostoję Stjepanovicia, grałem z nim w lidze serbskiej. Rozmawialiśmy przed moim przybyciem i usłyszałem same dobre rzeczy" - dodał.



W Lotto Ekstraklasie 25-latek dał się poznać jako solidny i nieustępliwy defensywny pomocnik, który dysponuje świetnym uderzeniem z dystansu. Łącznie rozegrał dla gdańszczan 32 spotkania, w których strzelił trzy gole.



