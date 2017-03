Radosław Majewski: Za wcześnie, by wyciągać wnioski. Wideo

- Za wcześnie by wyciągać wnioski. Trener pomieszał składem, a chodziło głównie o to, by "fizyka" została podtrzymana, bo mieliśmy chwilę przerwy po meczu piątkowym - przyznał pomocnik Lecha Radosław Majewski po bezbramkowym remisie Lecha ze swoimi rezerwami.