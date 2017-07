Wisła Płock - Lech 1-0. Bjelica: Myślę, że zasłużenie przegraliśmy

- Co do czerwonej kartki uważam, że jeśli Tetteh dostał, to co najmniej jeden zawodnik płockiej drużyny również powinien wylecieć z boiska - mówił, nie kryjąc rozczarowania, trener Lecha Poznań, Nenad Bjelica po porażce z Wisłą Płock.

Zdjęcie Trener "Kolejorza" - Nenad Bjelica /Marcin Bednarski /PAP

- Myślę, że zasłużenie przegraliśmy, graliśmy bardzo słabo, ani w pierwszej, ani w drugiej połowie nie było agresywności. Gratuluję Wiśle zwycięstwa. Co do czerwonej kartki uważam, że jeśli Tetteh dostał, to co najmniej jeden zawodnik płockiej drużyny również powinien wylecieć z boiska - powiedział po meczu szkoleniowiec Lecha Poznań, Nenad Bjelica.



- Osłabienie spowodowało, że byłem zmuszony zrobić trzy zmiany jednocześnie, bo chcieliśmy wygrać ten mecz, a nie mieliśmy już nic do stracenia - dodał Chorwat.

W znakomitym nastroju był z kolei trener "Nafciarzy" - Jerzy Brzęczek.

- Przede wszystkim gratuluję chłopakom i dziękuję za dobre spotkanie, zostawienie serca na boisku, walkę. Bardzo potrzebne były nam te trzy punkty. Realizowaliśmy założenia, wyszliśmy z kontratakiem i zdobyliśmy gola - ocenił były reprezentant Polski.



- Po pierwszym meczu nie byliśmy zadowoleni, dzisiaj możemy się cieszyć z dobrego spotkania. Dziękuję drużynie za to, co pokazała, widać, że mamy duży potencjał. Musimy pracować cały czas, aby umiejętności poszczególnych zawodników i zgranie drużyny składało się na dobra grę całej drużyny - dodał Brzęczek.

W niedzielę, Wisła Płock pokonała 1-0 (0-0) Lecha Poznań w meczu 2. kolejki Lotto Ekstraklasy. Zwycięskiego gola dla płocczan zdobył Dominik Furman.