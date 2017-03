Wisła Kraków - Lech Poznań 0-0. Bednarek: To cenny remis, Wisła jest mocna

- I ta jesienna Wisła i ta obecna, "hiszpańska" jest mocna, ja ją szanuję. Jeszcze niejeden zespół w Krakowie zostawi punkty - podkreślał po piątkowym hicie Ekstraklasy stoper Lecha i młodzieżowej reprezentacji Polski Jan Bednarek.

Zdjęcie Jan Bednarek po meczu z Wisłą Kraków. /Michał Białoński /INTERIA.PL Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bednarek po 0-0 z Wisłą Kraków. Wideo INTERIA.TV

- Z tyłu gramy bardzo solidnie, rywale nie stwarzają sytuacji, ale nie interesują nas półśrodki. Chcemy też dobrze grać z przodu. Musimy wyciągnąć wnioski po tym remisie, by z przodu być bardziej pazernym, stwarzać więcej sytuacji i strzelać bramki - stwierdził lechita.

Reklama

- Wisła to nie byle jaki zespół. To bardzo dobra drużyna, z dobrymi zawodnikami, jakością. Dlatego szanujemy wywalczony w Krakowie punkt, w perspektywie całego sezonu może się on okazać cennym - uważa piłkarz.

Jan Bednarek nie obawia się o to, że w wyścigu o mistrzostwo Polski jego ekipie mogą przeszkodzić dodatkowe obciążenia, wynikające z walki o Puchar Polski, jakich nie mają Jagiellonia, Legia, ani Lechia.



- Mamy szeroką kadrę, wyrównany zespół, mamy tylu zawodników, że możemy grać co trzy dni i jesteśmy na to gotowi - podkreśla Bednarek. - Trener może rotować składem i wpuszczać świeżych piłkarzy.



Z Krakowa Michał Białoński