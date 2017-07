Tomasz Kędziora na testach w Dynamie Kijów

Wszystko wskazuje na to, że Tomasz Kędziora odejdzie z Lecha Poznań. Kapitan młodzieżowej reprezentacji Polski pojechał na testy medyczne do Dynama Kijów.

Zdjęcie Tomasz Kędziora (z lewej) w meczu ze Szwecją na Euro U-21 /AFP

W niedzielę w Centrum Handlowym Posnania odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Lecha Poznań. Zabrakło na niej Tomasza Kędziory i Dawida Kownackiego, co oznaczało tylko jedno. Obaj są jedną nogą w innych klubach.



Kownacki jest blisko przejścia do włoskiej Sampdorii Genua. Jak poinformował "Przegląd Sportowy", Kędziora zostanie sprzedany do Dynama Kijów. według gazety, kluby doszły do porozumienia w sprawie transferu. Na konto "Kolejorza" wpłynie 1,5 miliona euro. Do sfinalizowania transferu pozostała tylko jedna kwestia - testy medyczne. To jednak powinno być tylko formalnością.



Kędziora w poprzednim sezonie wystąpił w 44 meczach Lecha we wszystkich rozgrywkach. Strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty.



Wcześniej Lech sprzedał do angielskiego Southmapton Jana Bednarka za rekordowe sześć milionów euro. Z Poznania odszedł też Maciej Wilusz, który nie przedłużył kontraktu z "Kolejorzem". 28-letni obrońca podpisał umowę z FK Rostów.

