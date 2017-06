Nicklas Barkroth oficjalnie zawodnikiem Lecha Poznań

Szwed Nicklas Barkroth został oficjalnie zawodnikiem Lecha Poznań. Pomocnik przeszedł pomyślnie testy medyczne i w poniedziałek podpisał czteroletni kontrakt z "Kolejorzem".

"Przyznaję, że sprowadzenie Nicklasa było jednym z naszych priorytetów na to okienko transferowe i podpisanie kontraktu jest dla nas bardzo dobrą informacją" - powiedział prezes Lecha Karol Klimczak na oficjalnej stronie klubu.



"To wspaniałe uczucie. Od samego początku Lech sprawił na mnie bardzo dobre wrażenie. Zależy mi na tym by grać w klubie walczącym o trofea, chcę zdobywać z nim tytuły, grać w europejskich pucharach. "Kolejorz" ma dobrego trenera, mocną kadrę, to dla mnie krok do przodu, chce się rozwijać" - stwierdził Barkroth.



25-letni zawodnik do tej pory był skrzydłowym wicelidera szwedzkiej ekstraklasy IFK Norrkoping, w 13 spotkaniach sezonu zdobywając dwie bramki i trzykrotnie asystując. W dorosłym futbolu zadebiutował już w wieku 15 lat, będąc wówczas najmłodszym debiutantem w najwyższej lidze w Szwecji.



Baerkroth ma na koncie sześć występów w reprezentacji kraju, lecz dotychczas były to tylko mecze towarzyskie.

