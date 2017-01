Mocny początek Lecha Poznań. Nowy piłkarz już trenuje

Dwa treningi dziennie, a na koniec mecz sparingowy – takim mikrocyklem rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej piłkarze Lecha Poznań. Po trzytygodniowych urlopach trener Nenad Bjelica nie ma zamiaru oszczędzać swoich piłkarzy.

Zdjęcie Mihai Radut /Fot. Jakub Kaczmarczyk /PAP

Lechici od poniedziałku do piątku będą mieli łącznie aż dziewięć treningów - tylko w środę pojawią się na jednych zajęciach. Pierwsze z nich odbyły się w poniedziałek przed południem - przy lekkim mrozie, w zimowej scenerii. Boisko ze sztuczną nawierzchnią zostało odśnieżone i tam po godz. 10 pojawili się lechici. Był wśród nich Rumun Mihai Radut - jedyny jak dotąd nowy nabytek "Kolejorza". Do treningów wrócił też Nicki Bille Nielsen, który ma wzmocnić rywalizację w ataku.



Trener Nenad Bjelica sprawdzał też kilku młodych piłkarzy, z których niektórzy byli już w kadrze drużyny jesienią, choćby Pawła Tomczyka czy Miłosza Mleczkę, ale także Tymoteusza Puchacza i Kolumbijczyka Victora Gutierreza. Brakowało za to chorego Tomasza Kędziory.



Z kadry Lecha ubyli zimą: Paulus Arajuuri (po zakończeniu kontraktu przeniósł się do Brondby Kopenhaga) oraz gracze wypożyczeni: Dariusz Formella (do Arki Gdynia), Robert Gumny (do Podbeskidzia Bielsko-Biała) i Kamil Jóźwiak (do GKS Katowice). Do Poznania nie wrócił za to jeden z największych niewypałów transferowych ostatniej dekady w klubie - Muhamed Keita. Norwegowi zakończyło się wypożyczenie do Stromsgodset, ale już w wywiadach prasowych w Norwegii zapowiadał, że nie chce wracać do Polski, obrażając przy okazji Lecha. Także i w Poznaniu nikt na niego nie czeka, choć piłkarz ma kontrakt ważny do końca czerwca. Rzecznik prasowy klubu Łukasz Borowicz przyznał, że Keita finalizuje transfer do jednego z norweskich klubów.

W sobotę Lech rozegra sparingowy mecz z liderem grupy drugiej trzeciej ligi Sokołem Kleczew - to zakończy mikrocykl przygotowany przez Bjelicę. Chorwat po raz pierwszy przygotowuje "Kolejorza" do rundy i już na wstępie widać, że będą to przygotowania bardziej intensywne niż za czasów Jana Urbana.

Na początku przyszłego tygodnia Lech wyjedzie na blisko dwutygodniowe zgrupowanie do miejscowości Ayia Napa na Cyprze. Tam poznaniacy rozegrają trzy mecze sparingowe: z rosyjskim klubem FK Ufa, rumuńską Concordią Chiajna i węgierskim Ujpestem Budapeszt. Po powrocie do kraju zagrają jeszcze kontrolnie z Elaną Toruń, a rundę wznowią 10 lutego starciem z Bruk-Betem Nieciecza.

Andrzej Grupa

