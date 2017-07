Miliony złotych dla Lecha Poznań

Firma Aforti Holding SA będzie przez najbliższe trzy lata sponsorem strategicznym Lecha Poznań. "Kolejorz" zarobi z tego tytułu kilkanaście milionów złotych. To klubowy rekord! Dotychczasowy sponsor strategiczny, polski bukmacher STS, nadal będzie wspierał klub z Wielkopolski, ale w mniejszej skali.

Zdjęcie Piłkarze Lecha Poznań /PAP

Ponieważ dotychczasowa umowa Lecha z STS-em obowiązywała do końca czerwca, pierwszy mecz nowego sezonu, z Pelisterem Bitola w eliminacjach Ligi Europy, "Kolejorz" zagrał jeszcze w starych strojach. Nowy wzór, który oficjalnie został dzisiaj zaprezentowany, piłkarze założą w czwartkowym rewanżu w Macedonii. Wtedy też na ich piersiach pojawi się reklama nowego sponsora strategicznego, a logo dotychczasowego przeniesione zostanie na spodenki. STS, który z Lechem współpracuje od czterech lat, zostaje bowiem w klubie i jako sponsor premium nadal będzie współfinansować klub z Poznania, ale w mniejszym stopniu. Prezes STS-u Mateusz Juroszek zapowiedział, że kontynuowane będą akcje z poznańskimi kibicami.

Nowy sponsor strategiczny, Aforti Holding Finansowy, zapłaci Lechowi za możliwość sponsorowania dużo więcej niż dotąd przeznaczał na to STS - o ok. 30 proc. w skali roku. Można powiedzieć, że firmy się wymieniły w piramidzie sponsorów, bo Aforti było przez ostatni rok sponsorem premium. Przez kolejne trzy lata Lech ma dostawać od swojego partnera ok. pięć milionów złotych rocznie. Tak wielkich pieniędzy "Kolejorz" jeszcze nie zarabiał, choć niewiele mniejsze środki otrzymywał od jednej z zagranicznych firm bukmacherskich jeszcze przed wejściem w życie ustawy hazardowej.



- Lech Poznań bardzo dynamicznie się rozwija, dzisiejsza obecność prezesa Klaudiusza Sytka to dowód na ten rozwój i ukoronowanie nie tylko pozyskania sponsora rok wcześniej, ale też świetnej współpracy, czym przekonaliśmy pana prezesa na kolejne trzy lata. Tym razem w roli sponsora strategicznego - mówi prezes Lecha Karol Klimczak.

- To dla nas zaszczyt być sponsorem strategicznym Lecha Poznań. Już rok temu, gdy przyszliśmy do klubu, sygnalizowaliśmy, że interesuje nas coś więcej niż reklama na spodenkach. Poznaliśmy Lecha, poznaliśmy ludzi, wiemy jak można współpracować - twierdzi prezes Aforti Holding SA Klaudiusz Sytek.

Andrzej Grupa