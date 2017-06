Liga Europejska. Lech Poznań - FK Pelister w I rundzie eliminacji

Lech Poznań podejmuje FK Pelister w I rundzie eliminacji. Śledź z nami to spotkanie na żywo.

Zdjęcie Nicki Bille Nielsen walczy o piłkę z rywalami /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Mimo że macedoński rywal nie jest zbyt atrakcyjny, to na trybunach w Poznaniu zasiadło blisko 20 tys. widzów.



Już w 2. minucie w pole karne dośrodkowywał Makuszewski, ale bramkarz FK Polister poradził sobie z tym dograniem.



Cztery minuty później piłka wylądowała w siatce gości, ale sędzia bramki nie uznał, bo dopatrzył się faulu na bramkarzu.



W 8. minucie Jevtić uderzył z dystansu, ale bramkarz gości nie bez problemu poradził sobie z tym strzałem.



Za moment odpowiedzieli Macedończycy, ale Putnocky zdołał odbić piłkę na rzut rożny. To było pierwsze ostrzeżenie dla zawodników Lecha.



W 15. minucie Nielsen zdecydował się na strzał z dystansu, ale piłka tylko doturlała się do bramki.



W 25. minucie Gumny otrzymał piłkę w polu karnym, ale źle przyjął futbolówkę i było po akcji.



W 26. minucie Nielsen wziął na zamach rywala, ale ten przewrócił go w polu karnym. Macedończycy mieli pretensje, ale sędzia był nieugięty i odgwizdał rzut karny.



Do piłki podszedł Nielsen, kopnął w środek bramki i Lech prowadził 1-0.



Za moment Jevtić dośrodkował piłkę w pole karne, a Mario Szitum strzałem głową zmieścił futbolówkę w siatce. 2-0!



W 38. minucie było już 3-0. Lech miał rzut wolny, do piłki podszedł Majewski i uderzył nad murem. Bramkarz Pelistera nawet nie drgnął, a piłka zatrzepotała w siatce.

Za moment poznaniacy byli o centymetry od od czwartej bramki, ale piłka trafiła w słupek.

Na drugą część gospodarze wyszli jakby nieskoncentrowani, więc FK Pelister spróbował sił. Todorowski uderzył z rzutu wolnego, ale niecelnie.



W 57. minucie wydawało się, że Majewski za daleko wrzucił piłkę z rzutu rożnego, ale wysoko wybił się Szitum i zdobył swoją drugą bramkę strzałem głową i Lech prowadził 4-0.

Po tej bramce gospodarze jakby lekko się rozluźnili, ale to wciąż było za mało dla FK Pelister, by zagrozić trzeciej drużynie polskiej Ekstraklasy.





Wszystko wskazuje, że zwycięzca tego dwumeczu w II rundzie eliminacji zmierzy się z norweskim Haugesund, który w pierwszym meczy pokonał Coleraine z Irlandii Północnej aż 7-0.

Lech Poznań - FK Pelister 4-0 Trwa II połowa

Bramki: Nielsen (28. z karnego), Szitum (30., 57.), Majewski (38. z rzutu wolnego).



