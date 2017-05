Legia - Lech. Bjelica: Interesuje mnie tylko zwycięstwo

- Obydwa mecze z Legią przegraliśmy w ostatnich minutach, teraz - mam nadzieję - szczęście będzie po naszej stronie. Co będzie, nie wiem, ale jedziemy do Warszawy po zwycięstwo - nie kryje trener Lecha Nenad Bjelica przed środowym hitem Ekstraklasy.

Zdjęcie Trener Lecha Poznań Nenad Bjelica /Fot. Jakub Kaczmarczyk /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Legia Warszawa - Lech Poznań!

Nenad Bjelica został zapytany o to, czy teraz jego drużyna, w starciu z ekipami z pierwszej "czwórki" zagra skuteczniej niż w zasadniczej części sezonu, gdy w ośmiu meczach z nimi zdobyła tylko pięć punktów.

- Wiem, że z drużynami z pierwszej czwórki zdobyliśmy tylko pięć punktów ale graliśmy dobrze i mogliśmy wygrać każdy z tych meczów. Z Wisłą Kraków dwa razy, z Legią, Lechią i Jagiellonią tak samo. To były otwarte mecze. Brakowało nam szczęścia. Teraz jestem pewny, że będziemy mieli lepsze statystyki. Nasza drużyna jest gotowa. Fizycznie, mentalnie i psychologicznie. Pokażemy to już jutro. Gramy tylko o zwycięstwo, remis ani porażka mnie nie interesuje - podkreśla Bjelica.

O warszawianach ma dobre zdanie, ani myśli ich lekceważyć.

- Legia ma moc w ofensywie, to najlepsze, co ma ta drużyna. Improwizują bardzo dobrze: Odjidja-Ofoe, Guilherme, Radović, Hamalainen - to bardzo dobrzy zawodnicy, ciężko ich kontrolować, bo zmieniają pozycje. Nie możesz grać z nimi "jeden na jednego". Trzeba grać kompaktowo w defensywie, nie pozwalać rozwinąć skrzydeł - to może być recepta na sukces - uważa trener.

- Legia pozostaje faworytem - ma bardzo dobrych zawodników, reprezentantów Polski, ma też dobrą drużynę, ale Lech też jest w dobrej formie i gra dobrze. Od początku Legia i Lech to faworyci ligi. Jak już mówiłem dwa tygodnie temu, my chcemy być malutcy i walczyć - zapowiada szkoleniowiec "Kolejorza".

Na koniec zaznaczył, że lider pomocy - Darko Jevtić nie zagra w Warszawie. - Ale prognozy odnośnie jego powrotu są dobre. Na mecz z Lechią może być już gotowy - twierdzi Nenad Bjelica.

MB

