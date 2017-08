Lech - Zagłębie. Nenad Bjelica tłumaczy wahania formy

Odpadnięcie po walce z Ligi Europejskiej, a później duża wpadka w Pucharze Polski - te dwa zdarzenia mocno uderzyły w Lecha Poznań i jego trenera Nenada Bjelicę. Chorwacki szkoleniowiec przyznaje jednak, że podobne problemy dotykają kluby z całej Europy, m.in. Young Boys, Austria Wiedeń czy Osijek. One jednak osiągnęły sukcesy w pucharach, a tylko w krajowych rozgrywkach przytrafiły im się mniej lub bardziej bolesne wpadki.

Tuż przed końcem poprzedniego sezonu chorwacki trener Lecha Poznań Nenad Bjelica mówił, że gdy przychodził do "Kolejorza", klub był bardzo chory. Udało się jednak znaleźć lekarstwo, wyleczyć go i aż do ostatniego spotkania w Białymstoku zachować szansę na mistrzostwo Polski. Teraz jednak pytanie o to, czy Lech nie jest aby chory, wróciło.



W ciągu siedmiu dni Lech pożegnał się bowiem z marzeniami o grze w Lidze Europejskiej, ale także i z Pucharem Polski. Czy to już jest kryzys?



- Uważam, że Lech jest teraz zdrowy, ale zdarzył mu się jeden słabszy mecz. Analizowaliśmy, dlaczego zdarzył się tak słaby mecz, jak ten z Pogonią Szczecin. Myślę, że mamy bardzo dobrą drużynę, w której brak tylko jednego ważnego piłkarza - Jevticia. Wszystkie karty mamy w swoich rękach i myślę, że znów będziemy grać dobrze - twierdzi Nenad Bjelica.



- Takie wpadki naprawdę są logiczne, to zdarza się nie tylko w polskiej lidze. Podobne problemy mają w Chorwacji, Szwajcarii, Austrii, w całej Europie. Spójrzmy tak: Osijek wyeliminował w pucharze PSV Eindhoven, a w lidze zremisował trzy razy z małymi klubami. Hajduk Split przegrał spotkanie, które powinien wygrać. Każdy ma swoje problemy! Austria Wiedeń awansowała w pucharach, a w lidze jest ostatnia - dodał Chorwat.



Później podał jeszcze jeden przykład, także z ostatniej środy. Young Boys Berno, który w Lidze Mistrzów pokonał w dwumeczu Dynamo Kijów, a w szwajcarskiej ekstraklasie prowadził po trzech kolejkach z dziewięcioma punktami i bilansem bramek 9-0, przegrał na swoim stadionie z ostatnim w tabeli FC Thun 0-4. Tym samym Thun, które wcześniej przegrało wszystkie trzy spotkania i straciło sześć goli.



- Jak to tłumaczyć? To jest piłka. Mieli tych samych zawodników, którzy wygrali z Dynamem Kijów. Tak samo my mieliśmy tych samych, którzy zagrali bardzo dobrze z Utrechtem i wygrali z Cracovią. Musimy tę sytuację zaakceptować - opowiada Bjelica.

Zdjęcie Trener Lecha Poznań Nenad Bjelica musiał wysłuchać niezadowolonych kibiców po porażce z Pogonią Szczecin / Marcin Bielecki / PAP

Pozycja trenera Lecha, mimo że trudno mówić o jakichś sukcesach w jego rocznej pracy w Poznaniu, nie jest zagrożona. Bjelica poprowadzi drużynę do końca sezonu, sam już stwierdził, że interesuje go tylko mistrzostwo Polski. Tego samego oczekują kibice Lecha.



Chorwat narzeka, że w ostatnich tygodniach nie mógł prowadzić normalnych treningów poświęconych taktyce w ataku czy obronie. To też było efektem wpadki w Szczecinie, którą Bjelica nazwał "wstydem".

- Nie jest łatwo być co trzy dni w innym hotelu, zachować koncentrację, zapomnieć o dopiero co zakończonym spotkaniu i już koncentrować się na kolejnym. Nie mieliśmy czasu, by analizować te mecze, np. z Utrechtem, bo już myślimy o kolejnym. I doszło do takiej sytuacji jak w środę, gdy naszym rywalem był przeciwnik z Ekstraklasy, a nie z trzeciej ligi, potrafiący grać, mający bardzo dobrego trenera i zmotywowany. Tak zmotywowany, jak my przed meczem z Utrechtem. Pogoń wygrała zasłużenie i to musimy zaakceptować. Jeżeli grasz co trzy dni, to dochodzi do sytuacji, których nie lubimy - powiedział szkoleniowiec Lecha.

Szansę na rehabilitację piłkarze Lecha dostaną już w sobotę - ich rywalem będzie lider Ekstraklasy Zagłębie Lubin. Początek spotkania na Inea Stadionie - o godz. 18.

Andrzej Grupa

