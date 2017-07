Lech Poznań zaprezentował drużynę przed sezonem

W Centrum Handlowym Posnania odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Lecha Poznań przed nowym sezonem. Uczestniczyło w niej ponad tysiąc kibiców, którzy mieli okazję zobaczyć m.in. nowych piłkarzy "Kolejorza". Na prezentacji zabrakło Dawida Kownackiego oraz Tomasza Kędziory.

Zdjęcie Prezentacja drużyny Lecha Poznań przed nowym sezonem /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Lech tak naprawdę zdążył się już zaprezentować kibicom na boisku, bowiem ma za sobą dwa spotkania w Lidze Europejskiej. Dwukrotnie pokonał macedoński FK Pelister Bitola (4:0, 3:0) i awansował do drugiej rundy kwalifikacyjnej.

Poznański klub w trakcie letniego okienka transferowego był niezwykle aktywny, a do stolicy Wielkopolski trafiło aż siedmiu zawodników z zagranicy: Vernon De Marco (Argentyna, ma również hiszpański paszport), Emir Dilaver (Austria), Nikola Vujadinovic (Czarnogóra, ma również obywatelstwo bułgarskie), Mario Situm (Chorwacja), Niklas Baerkroth (Szwecja), Christian Gytkjaer (Dania) oraz Deniss Rakels (Łotwa). Wszyscy pojawili się na prezentacji, a także zawodnicy, którzy wrócili z wypożyczenia z innych klubów: Jakub Serafin, Dawid Formella, Robert Gumny i Kamil Jóźwiak.

Na scenie kibice nie zobaczyli reprezentantów młodzieżówki - Dawida Kownackiego i Tomasza Kędziory, który są bliscy odejścia do innych klubów.

Impreza prowadzona była w luźnej i nieco żartobliwej atmosferze. Trener "Kolejorza" Nenad Bjelica musiał odpowiadać na pytania, kto w drużynie opowiada najlepsze żarty, kto najgłośniej krzyczy na boisku, czy który z graczy najczęściej zmienia buty.

- Buty oni zmieniają co miesiąc. I to każdy. Gdy ja grałem, to jedna para starczała mi na sezon - przyznał żartobliwie.

Chorwacki szkoleniowiec oznajmił także, że jest bardzo zadowolony z transferów, ale zaznaczył, że spodziewa się jeszcze jednego nowego piłkarza.

- Czy będziemy mistrzem Polski? Mogę powiedzieć, że na pewno będziemy o to walczyć - zapewnił.

Po prezentacji fani, głównie ci najmłodsi, rozpoczęli "walkę" o autografy i możliwość zrobienia sobie zdjęcia ze swoimi ulubieńcami.