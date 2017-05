Lech Poznań - Wisła Kraków 2-1. Kownacki: Nie drżeliśmy tak bardzo

- Dziś trzeba było wygrać, trzeba też wygrać w Białymstoku. Gra w pucharach zależy tylko od nas, a mistrzostwo - niekoniecznie - mówił po meczu z Wisłą Kraków napastnik Lecha Poznań Dawid Kownacki.

Zdjęcie Piłkarze Lecha Poznań (od lewej): Maciej Makuszewski, Radosław Majewski i Dawid Kownacki, cieszą się z gola podczas meczu grupy mistrzowskiej Ekstraklasy z Wisłą Kraków. /Bartosz Jankowski /PAP

Lech wygrał z Wisłą 2-1, ale szczęśliwie, bo w drugiej połowie był od rywali zespołem dużo gorszym. Dwukrotnie poznaniaków ratował słupek. Dawid Kownacki, który znów w podstawowym składzie zastąpił Marcina Robaka, komentował to tak:



Reklama

- Troszkę się cofnęliśmy, mieliśmy w głowie to, jaka jest pogoda. Czuliśmy ją i wiedzieliśmy, że jak będziemy grali wysokim pressingiem, to daleko nie zajedziemy - analizował piłkarz Lecha. - Mieliśmy dobry wynik, ale wpadła przypadkowa bramka i Wisła przejęła kontrolę. Wydaje mi się jednak, że nie drżeliśmy aż tak bardzo o wynik - mówił Kownacki, który nie zagrał dobrego spotkania. W 78. minucie opuścił boisko ze spuszczoną głową, a kibice wtedy gwizdali.

Napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski jest jednak dobrej myśli przed spotkaniem z Jagiellonią Białystok, które rozstrzygnie kwestię ewentualnego mistrzostwa lub awansu Lecha do kwalifikacji Ligi Europy. Aby zająć pierwsze miejsce, Lech musi wygrać z Jagiellonią i liczyć na porażkę Lechii z Legią.



- W piłce wszystko jest możliwe i wierzę, że Lechia może nam pomóc. Sama też walczy o tytuł i przy dobrym układzie może go zdobyć. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu nam pomogą, ale najważniejsi jesteśmy my sami. Bo jak nie wygramy, a ktoś pomoże, to i tak nic nie będziemy mieli - kończy Kownacki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kownacki po 2-1 z Wisłą. Wideo INTERIA.TV

Lotto Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz

Ranking Ekstraklasy - kliknij!

Andrzej Grupa