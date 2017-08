Lech Poznań. Thomas Rogne od stycznia piłkarzem klubu

Thomas Rogne przejdzie do Lecha Poznań w styczniu na zasadzie wolnego transferu. Do tego czasu pozostanie zawodnikiem szwedzkiego IFK Goeteborg. Jego umowa z "Kolejorzem" będzie obowiązywać do końca 2021 roku.

Zdjęcie Thomas Rogne (w środku) /Kurt Desplenter /AFP

Rogne był zawodnikiem takich klubów jak Celtic Glasgow, Wigan Athletic, a ostatnio IFK Goeteborg. Norweski piłkarz największe sukcesy świętował w Szkocji, gdzie zdobył mistrzostwo oraz puchar kraju. Stoper dwukrotnie wystąpił w reprezentacji Norwegii. Imponuje warunkami fizycznymi - mierzy aż 193 cm.



Reklama

- Jestem podekscytowany i czuję się dumny, że będę częścią tak dużego klubu. Klubu z długoletnią historią, z oddanymi kibicami oraz pięknym stadionem. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy - mówi Rogne za pośrednictwem oficjalnej strony Lecha.

- O polskiej lidze wiem już trochę, ponieważ grałem przeciwko polskiej drużynie, Piastowi Gliwice w kwalifikacjach do Ligi Europy - wspomina.

Oznacza to, że trener Nenad Bjelica będzie miał jeszcze szerszy wachlarz możliwości na środku obrony. W tej chwili na pozycji stopera mogą grać Lasse Nielsen, Nikola Vujadinović, Vernon de Marco, Emir Dilaver oraz wypożyczony z Lechii Gdańsk Rafał Janicki.

WG