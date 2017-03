Lech Poznań. Prawie połowa biletów wyprzedana na mecz z Legią

Na hitowy mecz Lecha z Legią w Poznaniu bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Już po pierwszym dniu od otwarcia zamkniętej sprzedaży rozeszło się ponad 16 tysięcy biletów. We wtorek przed południem liczba wzrosła do 17,5 tysiąca zajętych miejsc. To już prawie połowa stadionu „Kolejorza”!

Zdjęcie Kibice Lecha Poznań /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Jeśli bilety będą rozchodzić się w takim tempie bardzo prawdopodobne, że do otwarcia sprzedaży otwartej dla wszystkich kibiców, nie zostanie zbyt wielu wejściówek, albo nie będzie ich wcale. Do czwartku do godziny 9.00 rano fani z karnetami mają czas do kupowania biletów.

Wejściówki mogą już wtedy zostać całkowicie wyprzedane, bo każdy z karnetowiczów w sprzedaży zamkniętej ma możliwość kupienia aż dziewięciu biletów na mecz. Wszystko wskazuje na to, że Inea stadion wypełni się po brzegi.

Lech po przerwie zimowej nie przegrał jeszcze ani jednego spotkania. Podopieczni Nenada Bjelicy mają znakomitą passę w lidze. Legia też notuje ostatnio dobrą serię. Obie drużyny w Ekstraklasie mają tyle samo punktów i zajmują odpowiednio Legia - drugie, a Lech- trzecie miejsce.

Spotkanie Lecha z Legią w niedzielę 9 kwietnia o godzinie 18.00.

AK