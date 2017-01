Lech Poznań pojechał na obóz z młodym Kolumbijczykiem

26 piłkarzy wyleci na rozpoczynające się zgrupowanie na Cyprze. Od wtorku zawodnicy "Kolejorza" będą przygotowywali się do drugiej części sezonu w miejscowości Ajia Napa. Wśród piłkarzy, których Nenad Bjelica zabrał ze sobą, jest 21-letni Kolumbijczyk Victor Gutierrez.

Zdjęcie Maciej Wilusz

Trener Nenad Bjelica zabiera na Cypr wszystkich piłkarzy pierwszego zespołu. Wśród nich są trenujący od tygodnia z drużyną obrońca Tymoteusz Puchacz, pomocnik Victor Gutierrez i napastnik Paweł Tomczyk, którzy zagrali w sobotnim sparingu z Sokołem Kleczew. Poza wspomnianą trójką na Cypr poleci również bramkarz na co dzień trenujący z drużyną juniorów starszych, Bartosz Przybysz.

Ciekawym piłkarzem jest 21-letni Gutierrez. To środkowy pomocnik, który trafił do Lecha latem 2016 roku. Polecił go były gwiazdor "Kolejorza", Manuel Arboleda.

W kadrze Lecha znalazł się jednocześnie rekonwalescent Dariusz Dudka. Na Cypr poleciał też Maciej Wilusz, o którym mówiło się, że lada dzień odejdzie z klubu. Skoro Bjelica wziął go na obóz, może to oznaczać, że obrońca zostanie w klubie.



Zgrupowanie na Cyprze potrwa do 28 stycznia. Poznaniacy rozegrają trzy mecze kontrolne. Ich rywalami są FK Ufa, Concordia Chiajna i Ujpest Budapeszt. Pierwszy mecz ligowy poznaniacy rozegrają 10 lutego, a ich rywalem będzie Bruk-Bet Termalika Nieciecza.