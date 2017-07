Lech Poznań. Paweł Tomczyk przedłużył kontrakt

Paweł Tomczyk przedłużył umowę z Lechem Poznań. 19-letni napastnik będzie graczem "Kolejorza" do 2021 roku.

Zdjęcie Paweł Tomczyk /Przemysław Szyszka /East News

Tomczyk rozpoczął treningi z pierwszą drużyną "Kolejorza" w maju zeszłego roku, gdy klub prowadził jeszcze Jan Urban. 18-latek jest mocno związany z Lechem, był uczestnikiem grup kibicowskich organizujących wyjazdy na mecze.

W Ekstraklasie zadebiutował w grudniu 2016 roku i od tamtej pory zanotował w sumie cztery występy i jedną asystę. Piłkarz na boisku odznacza się dużą szybkością.



Nowy kontrakt Tomczyka będzie obowiązywał do końca czerwca 2021 roku.



- Marzenia się spełniają. Kolejnym jest to, by na stałe zagościć w pierwszym składzie i zdobyć dla tego klubu wiele bramek. Tych jeszcze nie ma, ale liczę na to, że gdy dostanę szansę w pierwszej drużynie, to ją wykorzystam. Chcę strzelać nie tylko w sparingach, ale też w lidze. Podpisałem kontrakt, bo ufam klubowi i wiem, że on pomoże mi się rozwinąć - mówił po podpisaniu umowy Tomczyk.