Lech Poznań. Nicklas Barkroth na testach medycznych

Nicklas Barkroth przechodzi testy medyczne w Lechu Poznań. "Kolejorz" wygrał walkę o skrzydłowego reprezentacji Szwecji z Legią Warszawa i zapewne niebawem sfinalizuje transfer pomocnika.

25-letni zawodnik do tej pory był skrzydłowym wicelidera szwedzkiej ekstraklasy IFK Norrkoping, w 13 spotkaniach sezonu zdobywając dwie bramki i trzykrotnie asystując. W dorosłym futbolu zadebiutował już w wieku 15 lat, będąc wówczas najmłodszym debiutantem w najwyższej lidze w Szwecji.



- Można powiedzieć, że Barkrotha znamy od bardzo dawna. Zauważyliśmy go już w 2010 roku podczas meczu kadr U19 i przez kilka lat śledziliśmy jego postępy. To piłkarz o profilu idealnie pasującym do Kolejorza, był jednym z naszych największych priorytetów na to okienko transferowe - mówi wiceprezes Piotr Rutkowski.

Barkroth ma na koncie sześć występów w reprezentacji kraju, lecz dotychczas były to tylko mecze towarzyskie.



Skrzydłowy był także na celowniku Legii Warszawa, a w mediach pojawiały się doniesienia mówiące, że "Wojskowi" wraz z Lechem rywalizują o podpis zawodnika. Wiadomość o testach medycznych jednoznacznie wskazuje na wybór zawodnika.

Według informacji "Przeglądu Sportowego" Barkroth ma kosztować Lecha około 650 tysięcy euro.

- Cieszę się, że tu jestem, Lech Poznań to bardzo profesjonalny klub i liczę, że będę mógł tu się dalej rozwijać. Dostawałem wiele sygnałów o zainteresowaniu moją osobą ze strony Lecha, a to dla mnie bardzo ważne. Wierzę, że dzisiejsze testy zakończą się bez przeszkód i szybko dołączę do drużyny - mówi 25-letni skrzydłowy na oficjalnie stronie "Kolejorza".

