Lech Poznań. Maciej Wilusz nie przedłuży kontraktu

Maciej Wilusz postanowił nie przedłużać umowy z Lechem - poinformowała oficjalna strona poznańskiego klubu.

Zdjęcie Maciej Wilusz (z prawej) /Artur Reszko /PAP

Wilusz w Lechu grał od sezonu 2014/2015 z półroczną przerwą na występy w Koronie Kielce.

W minionym sezonie 29-letni obrońca zaliczył 20 spotkań w Ekstraklasie, ale mimo to nie zdecydował się przedłużyć umowy z Lechem.

- Maciej miał czas na podjęcie decyzji o przedłużeniu kontraktu do środy zeszłego tygodnia. Podziękował za naszą propozycję i możliwość gry w Poznaniu, jednak postanowił zmienić otoczenie. Doceniamy jego profesjonalne podejście do zawodu, zaangażowanie związane z grą dla Lecha do ostatniego meczu i życzymy powodzenia w nowym klubie - mówi wiceprezes Lecha, Piotr Rutkowski na oficjalnej stronie klubu.

Nieoficjalnie mówi się, że Wilusz ma już nowego pracodawcę i będzie nim jeden z klubów ligi rosyjskiej.

PJ