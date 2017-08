Lech Poznań. Maciej Gajos zawieszony na cztery mecze

Pomocnik Lecha Poznań Maciej Gajos został zawieszony na cztery mecze za faul w meczu z Arką Gdynia - poinformował poznański klub w swoim serwisie internetowym.

"Kolejorz" wygrał z Arką 3-0, a jednego gola zdobył właśnie Gajos.

Pomocnik Lecha ostro sfaulował Patryka Kuna w 55. minucie. Sędzia ukarał go żółtą kartką, ale po chwili zmienił decyzję i po wideoweryfikacji wyrzucił piłkarza z boiska.

Lech będzie musiał radzić sobie bez Gajosa w meczach z Pogonią Szczecin, Koroną Kielce, Śląskiem Wrocław i Legią Warszawa.



Oznacza to, że trener Nenad Bjelica będzie mógł go wystawić do składu dopiero w połowie października.

