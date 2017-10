Lech Poznań - Legia Warszawa 3-0 w 11. kolejce Ekstraklasy

Trwa zapaść mistrza Polski! Legia Warszawa, mimo że wygrała pięć ostatnich ligowych spotkań z Lechem Poznań, tym razem była od niego wyraźnie słabsza. „Kolejorza” zwyciężył Legię 3-0 i awansował na drugie miejsce w tabeli. Po trzecim golu dla Lecha poirytowany właściciel Legii Dariusz Mioduski pożegnał się z prezesem "Kolejorza" - Karolem Klimczakiem i opuścił lożę.

Zdjęcie Bramkarz Legii Warszawa Arkadiusz Malarz (L) i obrońca Adam Hlousek (P), podczas meczu z Lechem Poznań /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Kliknij, aby przejść do relacji na żywo z meczu

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

Lech w kryzysie, Legia w kryzysie - takie hasła pojawiały się przed meczem. Oba zespoły miały niby minimalną stratę do Górnika Zabrze - 1 i 3 punkty, ale ich styl gry był ostatnio tragiczny. Klasyk Ekstraklasy zapowiadał się więc gorzej niż zwykle, a i kibice podeszli do niego z dużą ostrożnością. Na trybunach pojawiło się nie 41 tysięcy kibiców, a niecałe 37 tysięcy, zaś goście z Warszawy wypełnili może jedną trzecią swojego sektora.

Dla sympatyków obu zespołów to mecze wyjątkowe, dla piłkarzy - można odnieść wrażenie, że nie zawsze. Tym razem miało być inaczej, bo jeśli się przełamać, to właśnie w takim spotkaniu. Legioniści wyszli na boisko bardzo nabuzowani, każdy z kilku pierwszych kontaktów był na styku przewinienia. Już w 70. sekundzie po bardzo mocnym wejściu Michała Kopczyńskiego sędzia Szymon Marciniak pokazał pierwszą żółtą kartkę.

To uspokoiło zapędy do ostrej gry, ale też sprawiło, że Legia całkowicie stanęła. Lech z każdą minutą jakby coraz lepiej widział, że słowo "kryzys" dotyczy tylko ich rywali. Mario Szitum z Darko Jevticiem pozwalali sobie na zagrania z pierwszej piłki nawet piętą, zakładali "siatki" rywalom. To ich piękna akcja na lewym skrzydle w 12. minucie sprawiła, że Kopczyński ratował się wybiciem piłki na oślep. Zagrał prosto pod nogi Roberta Gumnego, który dośrodkował w pole karne, a Maciej Gajos ładnym strzałem głową pokonał Arkadiusza Malarza.

Legia wciąż była nieobecna w środku pola, Kasper Hamalainen zupełnie nie przypominał tego zawodnika, który był w poprzednim sezonie katem poznaniaków. Teraz miał kreować grę, tymczasem poznaniacy zupełnie odcinali go od gry. Lechowi nie przeszkodziło nawet zejście kontuzjowanego Mario Szituma, który napędzał ataki lewą stroną. Legia w ofensywie nie istniała - pierwszy strzał, zresztą zablokowany, oddała w 26. minucie (Dominik Nagy). Lech grał już na luzie, w 27. minucie Darko Jevtić przebiegł z piłką prawie całe boisko, uciekł faulującemu go Łukaszowi Broziowi, "wkręcił w boisko" kilkoma zwodami Macieja Dąbrowskiego, ale później uderzył nad poprzeczką.

Chwilę wcześniej sędzia Marciniak uznał, że Emir Dilaver nie faulował w polu karnym swojego przyjaciela z czasów gry w Ferencvarosie Budapeszt Nagya. Nie potrzebował też do tego wideoweryfikacji. Marciniak nie dostrzegł jednak w 42. minucie zagarnięcia piłki barkiem przez Dilavera - chwilę przed tym, jak Michał Kucharczyk kopnął piłkę w... klatkę piersiową Macieja Dąbrowskiego, a futbolówka przelobowała Matusza Putnocky'ego i prawie wpadła do bramki. Z linii wybił ją jednak Rafał Janicki. Wtedy Lech prowadził już 2-0, bo wcześniej po trzecim z rzędu rzucie rożnym idealnie przy słupku "główkował" Łukasz Trałka.

Legioniści byli już wtedy zupełnie spanikowani. Nagy w zupełnie niegroźnej sytuacji 35 metrów przed swoją bramką wybił piłkę na... rzut rożny. A po nim - i kolejnym świetnym dośrodkowaniu Jevticia - Trałka znów był bliski pokonania Malarza.

Druga połowa była znacznie słabsza, bo Lech nie chciał forsować tempa i czekał, co zrobi Legia. A ta nie potrafiła kompletnie nic. W 65. minucie Nicki Bille zagrał na wolne pole do Makuszewskiego, ten uciekł Moulinowi i w sytuacji sam na sam podwyższył na 3-0. Lech walczył o kolejnego gola, bo jeszcze nigdy nie pokonał w lidze Legii czterema bramkami. W 71. minucie Legię przed stratą gola uratował Malarz, który obronił uderzenie głową Gajosa po kolejnym rzucie rożnym Jevticia. Później z kolei pojedynek z bramkarzem Legii przegrał Szwajcar.



A Legia? Omal nie dostała szansy na gola od sędziego Marciniaka, który w 84. minucie uznał, że Lasse Nielsen sfaulował Nagya w polu karnym, choć nawet z daleka było widać, że Duńczyk wybił piłkę. Najlepszy polski arbiter po pewnym czasie uznał jednak, że warto skorzystać z VAR, a po obejrzeniu sytuacji raz jeszcze zmienił swoją decyzję.

Lech wygrał więc z Legią 3-0 - pierwszy raz tak wysoko od czerwca 1998 roku, gdy hat-trick Piotra Reissa dał poznaniakom utrzymanie. Właściciel Legii Dariusz Mioduski nie oglądał już ostatnich 25 minut - po trzecim golu dla Lecha pożegnał się z szefem Lecha Karolem Klimczakiem i opuścił stadion.

Andrzej Grupa, Poznań



Lech Poznań - Legia Warszawa 3-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Maciej Gajos (12. głową), 2-0 Łukasz Trałka (38. głową), 3-0 Maciej Makuszewski (65.).



Żółta kartka - Lech Poznań: Maciej Makuszewski, Emir Dilaver, Nicki Bille Nielsen. Legia Warszawa: Michał Kopczyński, Guilherme, Maciej Dąbrowski.



Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 36 829.



Lech Poznań: Matus Putnocky - Robert Gumny, Lasse Nielsen, Rafał Janicki, Emir Dilaver - Maciej Makuszewski, Łukasz Trałka, Darko Jevtic (88. Radosław Majewski), Maciej Gajos, Mario Situm (22. Mihai Radut) - Nicki Bille Nielsen (70. Christian Gytkjaer).



Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz - Łukasz Broź, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Michał Kucharczyk (46. Guilherme), Michał Kopczyński (79. Tomasz Jodłowiec), Kasper Hamalainen, Thibault Moulin, Dominik Nagy - Armando Sadiku (64. Jarosław Niezgoda).

Ranking Ekstraklasy - sprawdź!