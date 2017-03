Lech Poznań - Lechia Gdańsk w meczu 24. kolejki Ekstraklasy

Lech Poznań podejmuje Lechię Gdańsk w meczu 24. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Marcin Robak (z prawej) i Joao Nunes /Fot. Jakub Kaczmarczyk /PAP

Zobacz relację z meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk!

Przebieg meczu można śledzić też na urządzeniach mobilnych

Bez dwóch zdań jest to mecz na szczycie polskiej Ekstraklasy. Lider przyjechał do Poznania, gdzie podejmuje go drużyna, która w tej rundzie niszczy wszystko co stanie jej na drodze. Będący w zabójczej formie lechici rozegrali na wiosnę już cztery spotkania, wszystkie wygrywając 3-0. W pokonanym polu zostawiali Bruk-Bet Nieciecza, Piasta Gliwice oraz dwukrotnie Pogoń Szczecin, w tym raz w półfinale Pucharu Polski.

Lechia również wygrywa, ale czyni to z mniejszym przekonaniem. Ostatnio mało brakowało, a punkty urwałaby jej Cracovia, wcześniej potknęli się w Niecieczy. Mimo że to oni otwierają tabelę Ekstraklasy, faworytem jest zespół gospodarzy.



