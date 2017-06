Lech Poznań. Klub nie przedłuży umowy z Kokalovicem

Jak poinformowała oficjalna strona Lecha Poznań, klub nie postanowił przedłużyć umowy z Elvisem Kokaloviciem.

Chorwacki obrońca nie sprawdził się w Lechu Poznań i będzie musiał się pożegnać z Poznaniem.



"Kokalović podpisał kontrakt z Lechem pod koniec lutego. Nie miał jednak okazji do debiutu w niebiesko-białych barwach. Na początku kwietnia przeszedł artroskopię, która uniemożliwiła mu grę do końca sezonu. Decyzja została podjęta ze względu na fakt, że piłkarz nie będzie gotowy do treningów na początku okresu przygotowawczego" - czytamy na oficjalnej stronie klubowej



Elvis Kokalovic nie zdołał zadebiutować w Lechu Poznań.

"Kolejorz" zakończył sezon na trzecim miejscu.