Lech Poznań. Kamil Jóźwiak po sezonie odchodzi z klubu

19-letni pomocnik Lecha Poznań Kamil Jóźwiak po sezonie rozstaje się z "Kolejorzem" - poinformował oficjalnie poznański klub. Menedżer piłkarza odrzucił ostatecznie propozycję nowej umowy od klubu.

Jak napisano na stronie Lecha, "agent Kamila Jóźwiaka w poniedziałek po południu definitywnie odrzucił przedstawioną zawodnikowi ofertę przedłużenia umowy z Lechem Poznań do końca sezonu 2020/2021".

Jóźwiak ma kontynuować karierę za granicą.

- To dla nas bolesna strata, trudno nam zrozumieć tę decyzję i jesteśmy nią rozczarowani. Kamil w barwach Lecha rozwijał się harmonijnie, dostał szansę występów w pierwszej drużynie, posmakował europejskich pucharów, otrzymywał powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Pomimo słabszej formy w ostatnich miesiącach nadal mu ufaliśmy i zależało nam na tym, by związał się z "Kolejorzem" na dłużej - powiedział wiceprezes klubu Piotr Rutkowski, cytowany na stronie Lecha.

Poznański klub oferował zawodnikowi nową, czteroletnią umowę do 2021 roku.

- Jesteśmy przekonani, że Jóźwiak nie jest jeszcze gotowy do wyjazdu zagranicznego, brakuje mu takiego doświadczenia, z jakim Lecha opuszczali na przykład Karol Linetty i Tomasz Kędziora - skomentował Rutkowski.

