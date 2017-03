Lech Poznań. Jasmin Burić odebrał polski paszport

Bośniacki bramkarz Lecha Poznań Jasmin Burić otrzymał polskie obywatelstwo. Dziś odebrał z rąk wojewody wielkopolskiego polski paszport.

Zdjęcie Jasmin Burić po otrzymaniu polskiego paszportu /Paweł Jaskółka /PAP

30-letni zawodnik związany jest z Lechem od 2008 roku.

Reklama

Pierwszy wniosek Buricia o polskie obywatelstwo został odrzucony. Za drugim podejściem się udało.

- Wiele osób walczyło o moje obywatelstwo. Z klubem byłem w kontakcie od samego początku. Zaangażowali się w to mój prawnik, ale też prezesi Karol (Klimczak - red.) i Piotr (Rutkowski - red.). Wpływ miał też na pewno wojewoda. Czytałem, że zaangażowali się w to też poznańscy politycy. Każdy z nich mi bardzo pomógł i za to bardzo dziękuję - powiedział Burić, cytowany na stronie oficjalnej klubu.

- Chcę tutaj zostać. Myślę o tym. Powoli już planuję swoje życie po karierze - zadeklarował.

- Skończyłem studia, jestem magistrem zarządzania w sporcie. Zastanawiam się też nad kursem trenerskim. Czas gry w piłkę jest najlepszy, żeby to zrobić. Nie chcę tracić go i zacząć się uczyć po zakończeniu kariery. Teraz jest idealny moment, bo gdy już skończę grać, od razu mogę trenować - stwierdził lechita.

WS