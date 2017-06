Lech Poznań. Dawid Kurminowski nowym napastnikiem "Kolejorza"

Lech Poznań poinformował, że podpisał czteroletni kontrakt z 19-letnim napastnikiem Dawidem Kurminowskim.

Wychowanek Warty Poznań w poprzednim sezonie występował w rezerwach "Kolejorza".



Reklama

Kurminowski przed czterema laty temu trafił do Akademii Lecha Poznań. Początkowo występował w drużynach juniorskich. W maju 2015 roku zadebiutował w trzecioligowych rezerwach Lecha. Miesiąc później zdobył mistrzostwo Polski juniorów młodszych. W kolejnym sezonie grał już w Centralnej Lidze Juniorów. W całym sezonie zdobył 21 bramek, czyli tyle samo co Paweł Tomczyk, który zimą 2016 roku dołączył do pierwszej drużyny Lecha.



Wspólnie z Tomczykiem od roku zbiera doświadczenie w piłce seniorskiej, przede wszystkim w rezerwach. Obaj przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu dołączyli do drugiego zespołu. Kurminowski zagrał w 28 meczach, w których zdobył 10 bramek.

- Co roku wprowadzamy do drużyny dwóch młodych zawodników z naszej akademii. To efekt ich ciężkiej pracy, która teraz będzie jeszcze cięższa i będzie wymagała od nich jeszcze większej cierpliwości. Dawid był wyróżniającym się zawodnikiem, rozegrał już pierwsze mecze w seniorskiej piłce i strzelił sporo goli. Rok temu do zespołu dołączył Paweł Tomczyk, teraz kolejny napastnik. Trzymamy za niego kciuki i życzymy powodzenia - powiedział dla serwisu internetowego klubu wiceprezes Lecha - Piotr Rutkowski.

- Jestem kibicem Lecha, już jako dziecko przychodziłem na stadion z rodzicami. Jako zawodnik zawsze staram się grać na sto procent i nigdy nie odpuszczam. Walczę do samego końca. Poprzedni sezon i gra w rezerwach bardzo mi pomogła. To był dla mnie ważny rok, bo pierwszy w seniorskiej piłce - powiedział młody zawodnik.

MZ