Lech Poznań. Dawid Kownacki najefektywniejszym strzelcem ligi

Dawid Kownacki jest piłkarzem, który strzela najwięcej goli w stosunku do liczby minut, podczas których przebywa na boisku. Napastnik Lecha Poznań trafia do siatki średnio co 93 minuty.

Zdjęcie Dawid Kownacki /Piotr Skórnicki /Agencja Gazeta Pogoń Szczecin - Lech Poznań 0-3 w meczu 23. kolejki Ekstraklasy

Kownacki zdobył dwie bramki w wygranym przez jego klub spotkaniu 23. kolejki przeciwko Pogoni Szczecin (3-0).



Była to odpowiednio siódma i ósma bramka napastnika "Kolejorza" w tym sezonie. Kownacki średnio trafia do siatki co 93 minuty, dzięki czemu jest liderem klasyfikacji najefektywniejszych strzelców ligi.



Drugie miejsce na liście zajmuje Rafał Siemaszko. Napastnikowi Arki wystarczyło piętnaście minut gry w ostatnim spotkaniu przeciwko Koronie Kielce, by wpisać się na listę strzelców. 30-letni gracz strzelił trzecią bramkę dla swojej drużyny w wygranej 4-1.

Było to już piąte trafienie napastnika w obecnym sezonie. Do ich zdobycia potrzebował zaledwie 525 minut na boisku.



Mimo że Siemaszko pojawiał się na boisku już w 18 spotkaniach, to zaledwie dwukrotnie wychodził w pierwszej jedenastce. W talii trenera Arki Grzegorza Nicińskiego pełni rolę "dżokera" pojawiając się na placu gry w ostatnich minutach. Jak widać - taktyka ta przynosi efekty.

Za ich plecami plasuje się Nemanja Nikolić, sprzedany zimą z Legii Warszawa do Chicago Fire. Węgier cieszył się z gola średnio co 107 minut.

