Lech Poznań. Czterej piłkarze wracają do treningów po kontuzjach

Maciej Gajos, Szymon Pawłowski, Marcin Robak i Łukasz Trałka wracają dziś do treningów z drużyną Lecha Poznań po kontuzjach.

Zdjęcie Maciej Gajos /AFP

Zawodnicy rozpoczną z zespołem przygotowania do czwartkowego meczu I rundy eliminacji Ligi Europejskiej z macedońskim FK Pelister Bitola.

Reklama

Wymieniony kwartet ze względu na drobne problemy zdrowotne nie wystąpił w piątkowym sparingu z izraelskim Hapoelem Beer Szeva.

Wspomniani zawodnicy podczas zgrupowania w Opalenicy (19-24 czerwca) nie trenowali z zespołem. Gajos i Trałka od początku obozu pracowali indywidualnie. Ich kontuzje wzięły się z urazów z sezonu 2016/17. Natomiast Robak przed rozpoczęciem przygotowań był chory. W związku z tym nie mógł uczestniczyć w intensywnych zajęciach.

W czwartek, po popołudniowym treningu, drobny uraz zgłosił także skrzydłowy Pawłowski. Sztab szkoleniowy po konsultacji z fizjoterapeutami zdecydował, że cała czwórka nie wystąpi w jedynym meczu kontrolnym podczas letniego okresu przygotowawczego.

- Nie chcieliśmy ryzykować ich zdrowia. Być może będą do naszej dyspozycji na spotkanie z Pelisterem Bitola - powiedział trener Lecha Nenad Bjelica.

Pozostali piłkarze poznańskiego klubu, poza trzema uczestnikami ME do lat 21 Janem Bednarkiem, Tomaszem Kędziorą i Dawidem Kownackim, w sobotę zakończyli sześciodniowe zgrupowanie w Opalenicy. Ze względu na to, że już w czwartek odbędzie się mecz LE, wcześniej niż planowano, bo w niedzielę po południu rozpoczęto przygotowania do niego w Poznaniu.