Lech Poznań chce pozyskać Laszlo Kleinheislera

Lech Poznań negocjuje z Werderem Brema warunki pozyskania reprezentanta Węgier Laszlo Kleinheislera. Piłkarz, który nie zrobił kariery w Bundeslidze, może zostać następcą Darko Jevticia.

Zdjęcie Laszlo Kleinheisler /AFP

Informację, która pojawiła się na Twitterze, podały także węgierskie media.

23-letni pomocnik, 11-krotny reprezentant Węgier i uczestnik Euro 2016, jest wychowankiem Akademii Puskasa. Przez kilka lat, aż do końca 2015 roku, co chwilę był wypożyczany do Videotonu Szekesfehervar, po czym wracał do Akademii. Przez to nie miał okazji wystąpić w dwumeczu eliminacji Ligi Europy z Lechem Poznań w 2015 roku. Nie grał wówczas w klubie w ogóle, a i tak był powoływany do reprezentacji Węgier.

To jego trafienie w barażowym meczu wyjazdowym o Euro z Norwegią ustawiło rywalizację. Węgrzy wygrali w Oslo 1-0, a w rewanżu obronili zaliczkę.

Jeszcze na początku 2015 roku Kleinheislera chciał pozyskać Śląsk Wrocław, rok później tej sztuki próbowała Legia Warszawa. Gdy do gry włączył się Werder Brema, sprawa wyjaśniła się bardzo szybko. W Bundeslidze pomocnik z Kazincbarciki nie zrobił jednak furory - po przeciętnej rundzie wiosennej w Werderze (sześć występów, bez goli), został wypożyczony do Darmstadt (12 gier, jeden gol z Wolfsburgiem).

Ostatnią rundę spędził w Ferencvarosie Budapeszt, gdzie obecnie występuje były lechita Gergo Lovrencsics czy Michał Nalepa. I tu jednak Kleinheisler niczym wielkim nie błyszczy, a na dodatek przez miesiąc pauzował z powodu urazu.

W Lechu piłkarz mógłby się jednak odbudować, a na karierę w Werderze większych szans nie ma. Podobnie było np. z Tamasem Kadarem, który po grze w Anglii i Holandii wrócił na Węgry, a stąd trafił do Poznania. Teraz Kadar ma pewne miejsce w składzie wicemistrza Ukrainy Dynama Kijów.

Klub z Bundesligi może się więc zgodzić na sprzedaż, a Lech szuka graczy perspektywicznych. Latem prawdopodobnie sprzeda Darko Jevticia, niepewne jest przedłużenie kontraktu z Mihaim Radutem. Obaj mogą kreować grę, ale też i występować na skrzydle.

Podobnie jest w przypadku Kleinheislera - to środkowy, ofensywny pomocnik, który może też biegać na bokach boiska. Jeśli trafi do Lecha, będzie czwartym Węgrem w ostatnich latach - oprócz Kadara i Lovrencsicsa graczem "Kolejorza" był też David Holman, dziś występujący w Debreczynie.

Andrzej Grupa