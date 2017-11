Górnik Zabrze - Lech Poznań. Kłopoty kadrowe "Kolejorza"

Trzej kluczowi piłkarze Lecha Poznań: Darko Jevtić, Maciej Gajos i Maciej Makuszewski mogą nie wystąpić w sobotnim, hitowym meczu Ekstraklasy z Górnikiem w Zabrzu. - Mieliśmy w tym tygodniu pewne problemy, oni nie trenowali, ale pojadą z nami. Decyzję podejmiemy po sobotnim treningu - mówi trener "Kolejorza" Nenad Bjelica.

Mecz przewodzącego tabeli Ekstraklasy Górnika Zabrze z niedawnym liderem, a obecnie trzecim zespołem ligi Lechem zapowiada się jako najciekawsze wydarzenie ostatniej kolejki pierwszej rundy sezonu. Pytanie jednak, w jakim składzie przystąpi do niego zespół z Poznania, bo zagrożony jest występ trzech kluczowych piłkarzy: Darka Jevticia, Macieja Makuszewskiego oraz Macieja Gajosa.



Brak któregokolwiek z tych piłkarzy byłby sporym osłabieniem dla drugiej linii Lecha, a całej trójki - trudnym do wyobrażenia. Trener Bjelica nie zdradził, z jakiego powodu cała trójka nie trenowała w ostatnich dniach, ale jest przekonany, że wszyscy znajdą się w kadrze na mecz z Górnikiem. Wykluczony jest jedynie występ kontuzjowanych: Maria Szituma i Marka Vujadinovicia.

W kadrze Lecha znów może się za to znaleźć miejsce dla Nickiego Bille. Duńczyk kilkanaście dni temu złamał nos i z tego powodu nie wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach z Lechią i Wisłą. - Trenuje już normalnie, raz z maską, a raz bez maski. Nie boi się grać głową bez tej maski, czym jestem troszeczkę zaskoczony. On jednak chce grać dla Lecha, chce być do dyspozycji i to szanuję - twierdzi Bjelica.



Gotowy do gry jest także Niklas Baerkroth - Szwed nie trenował tylko we wtorek, gdy dostał wolne. Jego partnerka w nocy z poniedziałku na wtorek urodziła bowiem syna. - Całą noc spędził w szpitalu, ale trenował w poniedziałek, czwartek, dzisiaj też trenuje. Ma szansę na występ - uważa chorwacki szkoleniowiec. Jeśli zaś w Zabrzu padnie dla Lecha jakiś gol, można się spodziewać kołyski.



Wątpliwe jest, by na Śląsku wystąpił Kamil Jóźwiak, bo wciąż nie ma rozstrzygnięcia w rozmowach z agentem młodego piłkarza w sprawie przedłużenia umowy z klubem. Bjelica zdradził jednak, że ostateczne negocjacje odbędą się w poniedziałek.

Czego można się spodziewać po meczu w Zabrzu? Być może ładnej ofensywnej gry i wielu goli. Górnik ma najlepszą skuteczność w lidze (30 goli w 14 meczach), Lech jest drugi (23 trafienia). Przy okazji poznaniacy mają najlepszą defensywę (tylko 11 straconych bramek). - Może tak tego nie widać, ale statystycznie mamy najlepszą obronę. Chcemy wygrać to spotkanie, rywale mają dobre umiejętności ofensywne, do tego dobrze grają pressingiem, ale mój zespół też jest w dobrym stanie - zapewnia Bjelica.

Początek spotkania w Zabrzu - w sobotę o godz. 20.30.

Andrzej Grupa



