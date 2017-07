El. LE: Lech Poznań - FK Haugesund na żywo

Lech Poznań stoi po ścianą. W Haugesund przegrał 2-3 i teraz musi odrabiać straty. Stawką jest awans do III rundy Ligi Europejskiej.

Lech był faworytem spotkania z FK Haugesund, ale rywal okazał się nadzwyczaj wymagający.

Poznaniacy przegrywali już 0-3, ale dzięki bramkom Majewskiego i Jevticia ciągle są w grze o awans.



- Oni po pierwszym spotkaniu mają dobry wynik, a my musimy zagrać odważnie i próbować czegoś w ofensywie. Nie dać też rywalom okazji do kontra, być blisko nich. Jeśli tak się stanie, to będziemy mieć możliwość odniesienia zwycięstwa - podkreśla Nenad Bjelica, trener Lecha.