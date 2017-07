El. LE. FK Haugesund - Lech 3-2. Nenad Bjelica: Rywal zasłużył na zwycięstwo

- Zagraliśmy z bardzo dobrym zespołem, który jest w trakcie sezonu i ma dobrą jakość - powiedział trener Lecha Poznań Nenad Bjelica po porażce 2-3 w wyjazdowym meczu z FK Haugesund w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej.

"Kolejorz" przegrywał już 0-3, ale gole Radosława Majewskiego i Darko Jevticia sprawiły, że kwestia awansu jest otwarta. Rewanż za tydzień w Poznaniu.

"My jesteśmy dopiero w trakcie przygotowań. Jeśli to porównamy, zobaczymy różnicę między naszymi drużynami. Zagraliśmy z zespołem szybkim, w dobrej formie, u siebie są groźni i to było dziś widać. Mogę tylko pochwalić rywala, zasłużył na to zwycięstwo. My musimy pracować, szczególnie w defensywie, ale cały zespół, nie tylko obrońcy. Wiemy, że Łukasz Trałka nie jest stoperem, Lasse Nielsen nie zawsze grał w poprzednim sezonie, a Robert Gumny był wiosną wypożyczony. Mamy wielu nowych obrońców, oni muszą pracować, potrzebują zrozumienia na boisku, a to nie przychodzi z dnia na dzień" - stwierdził Bjelica.